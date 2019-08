Premier danese | “assurdo” l’interesse di Trump per la Groenlandia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) La, Mette Frederiksen, ha definito “assurdo” l’interesse del presidente, di “comprare” la, isola autonoma sotto il controllo della Danimarca. “Lanon è in vendita. Lanon è. Laappartiene alla“, ha dichiarato Frederiksen al quotidiano Sermitsiaq. “Spero vivamente che non faccia sul serio“, ha aggiunto secondo quanto riporta la Cnn. Per laè “una conversazione assurda“: “IldellaKim Kielsen ha ovviamente chiarito che lanon è in vendita. Ecco dove finisce la conversazione”avrebbe sollevato in diverse occasioni l’idea dell’acquisto delladal governoe l’ufficio del consulente della Casa Bianca avrebbe esaminato la possibilità, hanno riferito ...

GDS_it : ll premier danese: 'L'interesse di Trump per la Groenlandia è assurdo' - SonDandelion : E' già alla seconda avance, ma la premier danese gli ha già risposto. E poi comunque i 50mila che vi abitano..sono… - danese_alberto : RT @ShooterHatesYou: Molti mi chiedono “quale sia alternativa”. Non mio compito, ma alternative esistono: 1 - PD e M5S votano governo tecn… -