Pinerolo Lascia in eredità 200 000 euro al Comune A beneficiarne 69 famiglie con figli

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) Tra le ultime volontà di Olga Ghirardi un gruzzolo di 200milache iltorinese ha diviso tra 69conaffetti da handicap, autistici, ciechi o disabili.

