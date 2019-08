Pericolo recessione in Germania L' allarme della Banca centrale tedesca

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) L’economiapotrebbe entrare innel terzo trimestre a causa di una “forte contrazione”produzione industriale, ostacolata dalle tensioni commerciali internazionali. Lo prevede la, Bundesbank, nel suo rapporto mensile.“L’economia potrebbe contrarsi di nuovo” quest’estate dopo un calo dello 0,1% del Pil tedesco nel secondo trimestre, osserva la Bundesbank, mentre segnali diriaccendono a Berlino il dibattito politico sulla necessità per il governo tedesco di deviare dal suo dogma di bilancio e fornire i mezzi per un possibile risveglio dell’economia.Nell’ultimo rapporto mensile di agosto, lasottolinea come, sebbene il calo nel secondo trimestre sia dovuto anche a fattori straordinari, d’altra parte non vi sono finora segnali di ...

