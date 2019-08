Pensiero del giorno – Vita e Conoscenza

Morte Gimondi – Domani la salma lascia Taormina - il Pensiero della figlia Norma : “un papà eccezionale sotto ogni aspetto” : Il dolce pensiero di Norma Gimondi: la figlia di Felice ricorda il papà dopo la tragica Morte di ieri a Giardini Naxos La Procura di Messina ha deciso oggi di non disporre l’autopsia sul corpo di Felice Gimondi, morto ieri a Giardini Naxos colpito da un malore, per cause naturali. Dopo l’ok del medico legale, il magistrato ha deciso di far partire la salma dell’ex ciclista italiano per fare ritorno dai suoi cari. Domani ...

Pensiero del giorno – L’Orizzonte : Ho provato, facendo un bagno in mare, ad estraniarmi dalla realtà tangibile per pensare al divino. Guardando L’Orizzonte, dove l’acqua si infrange contro il cielo, ho vissuto un attimo di eternità. La spiaggia alle mie spalle non esisteva più e le rocce sui fianchi erano invisibili. Esistevo soltanto io immersa in elementi naturali. Di mattina, l’acqua era verde, quasi trasparente. Poi sono apparse due barche che, invece di riportarmi alla ...

Tav - Laus (Pd) ai 5 Stelle : “Avete inaugurato l’Alta velocita` del Pensiero”. E contro Airola : “Sei rimasto in mutande” : Tensione in Aula nel giorno del duello finale sulle mozioni Tav. Ad attaccare i 5 Stelle il renziano Mauro Laus, senatore del Partito democratico, da sempre pro-Alta velocità Torino-Lione: “Siete vergognosi. Oggi avete inaugurato l’alta velocità del pensiero perché siete riusciti a cambiare idea in un anno, complimenti”, ha spiegato sarcastico. E ancora, rivolto al pentastellato Alberto Airola, tra i parlamentari più esposti ...

Pensiero del giorno – La Senilità : Io, che ho 72 anni, mi trovo nella terza età. Mia madre, che ne ha 95, si trova nella quarta. Quali sono i sentimenti che proviamo nella nostra attuale situazione? Mia madre ha sviluppato il senso dell’accettazione. Tutto ciò che deve affrontare come disagi fisici o relazioni umane, lo supera accettandolo e facendone tesoro. Il suo temperamento combattivo e concreto è sfociato nella saggezza. Un insegnamento per me che ho, come tratto ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Soddisfatto del podio - un Pensiero a Luca Semprini” : Ci ha provato Andrea Dovizioso ma anche oggi si è dovuto inchinare. Il forlivese della Ducati è secondo nel GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato ceco la Rossa torna sul podio e lo fa con il “Dovi”, autore di una gara maiuscola, per larghi tratti in scia all’alfiere della Honda. Nelle ultime tornate, però, l’asso nativo di Cervera ha preso il largo e la piazza d’onore è ...

Facebook sogna di leggere il Pensiero. I neuroscienziati : "Testato il decoder del cervello" : I test condotti dai ricercatori dell'Università della California di San Francisco su pazienti epilettici per tradurre gli impulsi elettrici cerebrali trasmessi all'apparato fonatorio. "Siamo riusciti a tradurre in testo buona parte di parole e frasi"

Pensiero del giorno – Amore Incondizionato : La vita interiore di ciascuno di noi è scandita da varie pulsioni. Ci sono le energie messe in opera nella vita di tutti i giorni, le emozioni che muovono le azioni e, infine, i pensieri che portano ad elevarci e a raggiungere varie profondità. Il tratto comune è la scintilla divina che ci caratterizza. Si dice che Dio sia dentro e fuori di noi. La Fisica Moderna lo conferma asserendo che tutti noi viviamo immersi in una rete di energia chiamata ...

Morte Giovanni Semeraro - il Pensiero di Ghirelli : “Uomo innamorato del calcio” : “Ci tenevo a dedicare un pensiero a Giovanni Semeraro, ad un uomo innamorato del calcio e, in particolare, del Lecce e per cui ha messo negli anni cuore, risorse e passione. Un presidente che ha progettato e investito ed ha raggiunto traguardi di rilievo in una delle piazze di prestigio del nostro calcio, supportata da una tifoseria appassionata. Mi unisco al dolore della famiglia cosi come fanno la Lega Pro e tutti i suoi club, e mi ...

LETTURE/ Da Manzoni a D'Arzo - quel Pensiero della morte che ci aiuta a vivere : Nel suo ultimo libro di poesia "Nel profumo delle catacombe" Gian Ruggero Manzoni aiuta il lettore a riscoprire la vita attraverso la morte

Pensiero del giorno – Tempi Moderni : Esistono vari modi per superare il periodo che stiamo vivendo. Sollecitati da decine di notizie contrastanti provenienti da tutto il mondo, rimaniamo basiti e troviamo difficile reagire. Capi di Stato e Responsabili del bene pubblico, apparentemente soggetti affidabili, si trasformano, nelle loro scelte, in individui aridi e prevaricatori. Istituzioni e persone nelle quali un tempo riponevamo la nostra fiducia, si rivelano fallaci. Perfino la ...

Si può giocare a Tetris con la sola forza del Pensiero - ecco l’esperimento che lo dimostra : Alzi la mano chi non ha mai giocato a Tetris, il puzzle game in cui bisogna incastrare alla perfezione dei tetramini di diverse forme, sempre composti da quattro blocchi, che “cadono” dall’alto. Per la versione originale del gioco servono manualità e dita leste, per quello sperimentato dai ricercatori dell’Università di Washington e della Carnegie Mellon basta la forza del pensiero. Già, perché tramite un’innovativa ...

Beppe Grillo ai giornalisti : “Siete i responsabili del degrado mentale e di Pensiero di questo paese” : “Siete voi i responsabili veri del degrado mentale, di pensiero di questo paese“. Lo ha detto Beppe Grillo, a margine di un incontro della Novamont, rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano della situazione dei rifiuti di Roma L'articolo Beppe Grillo ai giornalisti: “Siete i responsabili del degrado mentale e di pensiero di questo paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pensiero del giorno – La Legge di Attrazione : Una delle leggi fondamentali della Fisica Moderna è La Legge di Attrazione ovvero La Legge di Creazione (ciò che si pensa, si manifesta). In tempi moderni siamo riusciti a capire che ‘il Pensiero è un processo spirituale, che la visione e l’immaginazione precedono l’azione e l’evento e che il momento dei sognatori è arrivata’. Queste parole sono tratte dal libro ‘La Chiave Suprema’ di Charles Haanel secondo cui in ognuno di noi è presente la ...

Milano-Cortina 2026 - Abodi : «Vittoria del Pensiero positivo italiano» : «Onore a chi le ha volute, promosse e difese, fino a questa, che considero una grande vittoria del pensiero positivo italiano, del pensiero plurale anche nella diversità di vedute, della prevalenza degli interessi comuni e del futuro che si realizza insieme». Così il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, ha commentato la notizia […] L'articolo Milano-Cortina 2026, Abodi: «Vittoria del pensiero positivo ...