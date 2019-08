Palermo | Valentina si risveglia dopo 8 giorni di coma | nello schianto era morto il marito

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019)di dolore, paura e preoccupazioni, finalmente una bellissima notizia per i famigliari diMichelli, la 33enne rimasta vittima di un terribile incidente stradale nel Palermitano in cui ha perso la vita il, Francesco Capodilupo di 38 anni.di, infatti,si è finalmente svegliata dal sonno. La donna già esegue qualche movimento ma le sue condizioni restano gravi e ci vorrà ancora molto prima di essere dichiarata fuori pericolo.La 33enne ha riportato fratture su tutto il copro tra cui un grave trauma cranico e toracico. I medici continuano a riservarsi la prognosi ma il risveglio della donna dà nuove speranze ai parenti e agli amici che in questihanno sperato e pregato per lei. La trentatreenne era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia dida quella terribile domenica 11 agosto quando ...

