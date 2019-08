Open Arms: Roma e Madrid ci diano mezzi

Respinta la proposta del porto andaluso di Algeciras, la navedefinisce "incomprensibile" anche quella delle Baleari. La nave dell'ong spagnola sostiene che non può riprendere il largo: da qui il no ad Algeciras, troppo lontana,e le perplessità sulle Baleari. "Se davvero un accordo è stato trovato, è indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire coinecessari che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro E'urgente porre fine subito a questa situazione disumana e inaccettabile",(Di lunedì 19 agosto 2019)