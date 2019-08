Open Arms: offerta Spagna è sceneggiata

"Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo a Madrid". Lo propone il presidente, Gatti."Affittarlo viene 240 euro a testa.La soluzione Acquarius,l'anno scorso per una nave della guardia costiera,ne è costati 250mila, per l'altra non si sa nemmeno". E il fondatore diArrm,Camps,risponde alle accuse della vicepremier spagnola Calvo che dice "non comprendere" il rifiuto."E unamediatica.Non possono venire ora a dirci di andare in.Non siamo un taxi".(Di lunedì 19 agosto 2019)