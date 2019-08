Open Arms | la Guardia Costiera è disponibile ad accompagnare i 107 migranti a Maiorca

I migranti a Minorca - Open Arms : "Responsabilità di Roma e Madrid" : "Se davvero un accordo e' stato trovato, e' indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilita' di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro". A ribadirlo e' Open Arms. Segui su affaritaliani.it

E' a 800 metri da Lampedusa - ma ora Open Arms potrebbe andare a Maiorca : Dopo 18 giorni in mare, ieri la Spagna ha offerto alla Open Arms un porto sicuro dove far sbarcare i 107 migranti ospitati sull'imbarcazione della ong catalana. È stato il premier Sánchez a sbloccare l'impasse con un tweet in cui ha invitato Open Arms a fare rotta su Algeciras, in Andalusia – poi su

Open Arms - migranti e scafisti - "la gola profonda" imbarcata sulle navi : "C'è un video - cos'ho visto a bordo" : Nel Canale di Sicilia il confine tra legale e illegale diventa sottilissimo. Da tempo diverse procure italiane sono a caccia di una prova che riesca a confermare i sospetti che da tempo gravano sulle Organizzazioni non governative che operano al largo della Libia. Tra queste, la Open Arms - ovvero l

La Spagna offre un porto alla Open Arms |No della Ong : 7 giorni in mare sono troppi : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Il medico di Lampedusa : "Open Arms telenovela imbarazzante" : Chiara Sarra Francesco Cascio torna a parlare dopo essere finito nella bufera per aver smentito l'emergenza sanitaria: "In mare da troppo tempo" "Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante". Francesco Cascio, il medico responsabile del poliambulatorio di Lampedusa è tornato al lavoro nell'isola siciliana e torna a parlare della nave ...

Migranti : medico Lampedusa - 'Su Open Arms no emergenza sanitaria - avevamo ragione noi' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Sono felice che non ci sia emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Open Arms, come emergerebbe dalla relazione dell'ispezione sanitaria, in fondo non avevamo tutti i torti, anche se siamo stati attaccati da più parti...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Ca

Il medico di Lampedusa : "Non c'è emergenza sanitaria su Open Arms - ma i migranti sono esausti" : “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante”. Parla così all’AdnKronos Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze per fare ritorno sull’isola dopo le polemiche sullo stato di salute dei 13 migranti visitati che provenivano dalla nave della ong ...

Open Arms - la Guardia Costiera è disponibile ad accompagnare i 107 migranti in Spagna : La nave Open Arms potrebbe davvero raggiungere la Spagna. Non il porto di Algeciras, offerto ieri dal governo spagnolo e giudicato troppo lontano dalla posizione attuale della nave, ma quello di Minorca, a circa metà strada rispetto alla prima ipotesi.Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha messo a disposizione le navi della Guardia Costiera italiana, che potrebbero scortare la Open Arms fino all'isola di Minorca o in alternativa ...

Open Arms - perché la nave non si è diretta verso la Spagna? : Lo stallo della nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms continua ormai da diciotto giorni consecutivi, tre dei quali trascorsi di fronte al porto di Lampedusa. Dopo sei evacuazioni di emergenza e lo sbarco dei 27 minorenni, acconsentito dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo un lunga tira e molla, a bordo della nave Open Arms ci sono ancora 107 migranti che non toccano la terraferma da settimane e che sono costretti a vivere e ...