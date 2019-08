Open Arms | “Italia e Spagna si assumano la responsabilità e diano i mezzi per lo sbarco a

E' a 800 metri da Lampedusa - ma ora Open Arms potrebbe andare a Maiorca : Dopo 18 giorni in mare, ieri la Spagna ha offerto alla Open Arms un porto sicuro dove far sbarcare i 107 migranti ospitati sull'imbarcazione della ong catalana. È stato il premier Sánchez a sbloccare l'impasse con un tweet in cui ha invitato Open Arms a fare rotta su Algeciras, in Andalusia – poi su

Open Arms - appello a Spagna e Italia : dateci mezzi per sbarcare. LIVE : Open Arms, appello a Spagna e Italia: dateci mezzi per sbarcare. LIVE Da 18 giorni in mare con a bordo ancora 107 migranti, la Ong ha rifiutato la proposta di Madrid del porto di Minorca perché "troppo lontano". Intanto a Lampedusa sono arrivati altri 37 migranti, mentre i minori sbarcati due giorni fa sono diretti a ...

Open Arms : «Italia e Spagna diano i mezzi per garantire lo sbarco» : «Se davvero un accordo è stato trovato, è indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari,...

Open Arms - migranti e scafisti - "la gola profonda" imbarcata sulle navi : "C'è un video - cos'ho visto a bordo" : Nel Canale di Sicilia il confine tra legale e illegale diventa sottilissimo. Da tempo diverse procure italiane sono a caccia di una prova che riesca a confermare i sospetti che da tempo gravano sulle Organizzazioni non governative che operano al largo della Libia. Tra queste, la Open Arms - ovvero l

La Spagna offre un porto alla Open Arms |No della Ong : 7 giorni in mare sono troppi : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Il medico di Lampedusa : "Open Arms telenovela imbarazzante" : Chiara Sarra Francesco Cascio torna a parlare dopo essere finito nella bufera per aver smentito l'emergenza sanitaria: "In mare da troppo tempo" "Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante". Francesco Cascio, il medico responsabile del poliambulatorio di Lampedusa è tornato al lavoro nell'isola siciliana e torna a parlare della nave ...

Il medico di Lampedusa : "Non c'è emergenza sanitaria su Open Arms - ma i migranti sono esausti" : “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante”. Parla così all’AdnKronos Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze per fare ritorno sull’isola dopo le polemiche sullo stato di salute dei 13 migranti visitati che provenivano dalla nave della ong ...

Open Arms - la Guardia Costiera è disponibile ad accompagnare i 107 migranti in Spagna : La nave Open Arms potrebbe davvero raggiungere la Spagna. Non il porto di Algeciras, offerto ieri dal governo spagnolo e giudicato troppo lontano dalla posizione attuale della nave, ma quello di Minorca, a circa metà strada rispetto alla prima ipotesi.Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha messo a disposizione le navi della Guardia Costiera italiana, che potrebbero scortare la Open Arms fino all'isola di Minorca o in alternativa ...

Open Arms - perché la nave non si è diretta verso la Spagna? : Lo stallo della nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms continua ormai da diciotto giorni consecutivi, tre dei quali trascorsi di fronte al porto di Lampedusa. Dopo sei evacuazioni di emergenza e lo sbarco dei 27 minorenni, acconsentito dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo un lunga tira e molla, a bordo della nave Open Arms ci sono ancora 107 migranti che non toccano la terraferma da settimane e che sono costretti a vivere e ...

**Migranti : Open Arms - ‘Maiorca porto sbarco? Decisione incomprensibile’** : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile”. Lo dice la Ong spagnola, Open Arms, aggiungendo: “Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 ...

Quali sono i problemi dietro lo sbarco dei migranti di Open Arms in Spagna : Foto di OLMO CALVO/AFP/Getty Images “Non possiamo allontanarci dalla costa in condizioni di sicurezza con le persone a bordo. Dobbiamo sbarcare ora”. Con queste parole l’organizzazione non governativa Open Arms ha chiuso definitivamente le porte alla possibilità di riprendere il mare alla volta di Algeciras, la destinazione che il governo spagnolo aveva offerto come punto d’approdo finale dell’operazione di salvataggio che da ...