Omicidio della barista a Reggio Emilia | si è costituito ai carabinieri il presunto

Reggio Emilia - Omicidio della barista cinese : si costituisce l’assassino. Era in fuga da 10 giorni : Si è costituito l’uomo accusato di aver ucciso Hui ‘Stefanià Zhou, la barista cinese di 25 anni assassinata a coltellate lo scorso 8 agosto a Reggio Emilia. Il presunto killer, identificato dalla Polizia in Hicham Boukssid, 34 anni, si è presentato in una caserma dei Carabinieri della città Emiliana dopo oltre 10 giorni di latitanza. Il presunto assassino, un senza fissa dimora di origine marocchina, era stato individuato il giorno ...

Omicidio-suicidio di Pesaro - le figlie della coppia : “Siamo rimaste sole al mondo - aiutateci” : L'appello delle figlie di Maria e Andrei Cegolea: "Da 2 giorni siamo sole al mondo, siamo rimaste 2 sorelle che per tutta la vita sentiranno il vuoto nell'anima, questo dolore che nessuno e nessuno potrà mai risolvere. Abbiamo bisogno di aiuto".Continua a leggere

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

Reggio Emilia - c'è un ricercato per l'Omicidio della giovane barista : Diramato un ordine di cattura in tutta Italia per Boukssid Hicham, un nordafricano di 34 anni senza fissa dimora. Il capo della Squadra mobile: "Sarà difficile prenderlo, ma ci impegneremo per dare giustizia alla famiglia della ragazza"

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...

Sharon Tate - 50 anni fa l'Omicidio della setta di Manson/ Da vittima a mito Tarantino : Sharon Tate, 50 anni l'omicidio dell'attrice da parte della setta di Charles Manson: da vittima del 'male assoluto' a nuoava icona pop di Quentin Tarantino

Sharon Tate - 50 anni dall’Omicidio della setta ‘Manson’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) (di Gloria Frezza) – di Gloria FrezzaLa notte del 9 agosto 1969 fu un momento indelebile nella memoria collettiva statunitense. Cinquant’anni fa nella villa di Cielo Drive, appartenente al regista Roman Polanski, si consumò il terribile omicidio di Sharon Tate, sua moglie, incinta di 8 mesi. I responsabili furono ben presto individuati nella ‘Charles Manson’s Family’, membri della ...

Omicidio Fabrizio Piscitelli - chi era Diabolik : dalla curva della Lazio alle accuse per traffico di droga fino all’estrema destra romana : Si era preso la curva Nord, suo regno incontrastato da anni, e aveva anche tentato di prendersi la Lazio. Nel mezzo, l’arresto per traffico di droga, diversi precedenti, la presunta guida della batteria di Ponte Milvio che avrebbero avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati, e il sequestro di 2 milioni di euro della Guardia di Finanza. E poi gli ambienti di estrema destra che frequentava, oltre a diverse iniziative ispirate ...

Oscar Pistorius/ Dal sogno olimpico all'Omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp : Oscar Pistorius a Quelli della Luna. Condannato per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp noto anche per il riconoscimento della possibilità di correre tra i normodotati.

Il ragazzo arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern - a Londra - è stato accusato di tentato Omicidio : Il ragazzo di 17 anni arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern, a Londra, è stato formalmente accusato di tentato omicidio. La polizia ha detto che il ragazzo si presenterà al tribunale per minorenni martedì mattina.

Arrestato il gruppo della tragedia di Corinaldo - dal concerto di Sfera Ebbasta all’accusa di Omicidio : Sono stati arrestati i 6 presunti colpevoli della tragedia di Corinaldo. Il gruppo avrebbe colpito anche a Milano, all’Alcatraz, all’Hollywood e alla Social Music City, con furti avvenuti negli scorsi mesi che sembrano poter essere ricongiunti agli stessi colpevoli. A Corinaldo però, l'intenzione del furto è sfociata nell'omicidio di 6 persone, presenti nel locale per assistere al concerto di Sfera Ebbasta. Tutto è scritto nel fascicolo ...

Strage di Corinaldo - arrestati i sette componenti della banda dello spray per Omicidio preterintenzionale : Svolta nella Strage di Corinaldo: i carabinieri hanno arrestato i 7 componenti della banda dello spray, che nella notte dell'8 dicembre 2018 provocarono la morte di 6 persone nella discoteca Lanterna Azzurra, dove si sarebbe dovuto esibire il cantante Sfera Ebbasta. Il gruppo è ora accusato di assoc

