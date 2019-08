Nuovo mini sbarco a Lampedusa

Migranti : Nuovo mini barco a Lampedusa - nella notte arrivati in sedici : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - nuovo mini sbarco nella notte a Lampedusa dove sono arrivati 16 tunisini a bordo i un barchino in legno. I Migranti hanno eluso i controlli arrivando fino all'isola delle Pelagie, a poca distanza dalla nave Open Arms con a bordo 107 Migranti. Ad accompagnare i Migranti

"Io penso che chi ha tradito una volta - tradirà di Nuovo" - dice la ministra Trenta : "Io penso che chi ha tradito una volta, tradirà di nuovo. E che quella della Lega sia una porta che non vada riaperta". Lo dice la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta in un'intervista alla Stampa in cui ha chiuso all'ipotesi di una nuova alleanza con il Carroccio. Sul tema dei migranti, la Trenta si è detta certa che "qualsiasi governo arriverà, dovrà puntare i piedi e al tempo stesso collaborare con ...

Aiuti Bce - Olli Rehn : “A settembre Nuovo pacchetto di stimoli oltre attese degli investitori”. Tasso sui Btp ai minimi dal 2016 : Mercati europei positivi e tassi di interesse sui titoli di Stato in caduta libera dopo che la Bce ha confermato l’intenzione di continuare a rilanciare con nuove politiche espansive per contrastare la frenata delle grandi economie dell’Eurozona, a partire dalla Germania. Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro del consiglio dei governatori, citato dal Wall Street Journal ha spiegato che l’Eurotower ...

Esplosione nucleare in Russia : coinvolto mini reattore usato per un Nuovo missile : Mosca agiterebbe la carta di un’arma potente – dalle prestazioni incerte – solo per fissare dei paletti. E’ un’interpretazione che si aggiunge ad altre in un clima di scontro

Giulio Raselli è il Nuovo tronista di Uomini e Donne? : L'ex tentatore di Temptation Island 8 potrebbe essere in procinto di salire al trono classico di Uomini e donne. Dopo essere riuscito a stregare la fidanzata di Nicola Tedde, Sabrina Martinengo, a Temptation Island 8, Giulio Raselli potrebbe prendere nuovamente parte al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne.\\ L'ex tentatore del docu-reality sui tradimenti, condotto da Filippo Bisciglia, potrebbe essere in lizza per il ...

Uomini e donne : Giulio Raselli sarebbe il Nuovo tronista (RUMORS) : Mancano solo poche settimane alle prime registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne che verranno effettuate a fine agosto (per la prima puntata su Canale 5, invece, i telespettatori dovranno attendere fino al 16 settembre). Il tempo a disposizione per conoscere i nomi dei nuovi protagonisti del Trono Classico è ormai poco e alcuni nomi cominciano a rimbalzare sempre più frequentemente nei social network. Uno su tutti, da qualche ora ...

Bombe al cianuro per uccidere animali selvatici : amministrazione Trump le autorizza di Nuovo : Dopo una sospensione durata circa un anno a causa di alcuni incidenti, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA) dell'amministrazione Trump ha di nuovo aapprovato l'utilizzo delle famigerate "Bombe al cianuro" per eliminare gli animali selvatici che "minacciano" campi coltivati e allevamenti. Le trappole, chiamate M-44, uccidono indiscriminatamente anche animali domestici, specie innocue e in pericolo di estinzione.Continua a leggere

'Molti uomini non riciclano per non sembrare gay' - rivela un Nuovo studio USA : Quando si parla di "mascolinità tossica" ciò che si intende è che alcuni uomini sono "tossici" in quanto conformi agli ideali tradizionali di mascolinità, in modo dannoso per la società piuttosto che per l'ambiente fisico. Ma per alcuni uomini si possono applicare entrambe le definizioni. Questo è ciò che afferma un nuovo studio condotto dalla prestigiosa Penn State University negli Stati Uniti, intitolato 'Gender Bending e Gender Conformity: ...

Uomini e Donne - Fabio e Nicole Nuovo botta e risposta : lo scontro continua : Uomini e Donne, tra Fabio e Nicole continua lo scontro: nuovo botta e risposta nuovo botta e risposta tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex coppia nata a Uomini e Donne. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, giunta a termine qualche tempo fa. Poco dopo la fine di questa relazione, l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Fabio e Nicole nuovo botta e risposta: lo scontro continua proviene da Gossip e Tv.

I giochi di Sega Mega Drive Mini in un Nuovo nostalgico trailer : Manca poco più di un mese al lancio del Sega Genesis Mini in Nord America, quindi Sega ha deciso di pubblicizzare la sua nuova console retrò con un nuovo trailer. Questo video fa leva sulla nostalgia che molti fan hanno per la storica macchina, in quanto mette in mostra il classico logo Sega, la console accuratamente ricreata e molti dei giochi che saranno disponibili.Dopo alcune immagini di Sega Genesis Mini, il video si focalizza sui 42 giochi ...

Uomini e Donne - orrore contro Ludovica Valli : si mostra col Nuovo uomo - ecco come la insultano : Al centro di una bufera che si è scatenata sui social ecco Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, recentemente sorpresa a Ibiza insieme al suo nuovo fidanzato dopo la recente rottura con Federico. I soliti fessi, così, hanno attaccato Ludovica Va

Uomini e Donne Ludovica Valli : accuse per il Nuovo amore - lei si difende : Uomini e Donne, ancora accuse per Ludovica Valli. Al centro della polemica social il suo nuovo amore Ludovica Valli ancora al centro di una bufera social. L’ex tronista di Uomini e Donne era stata sorpresa ad Ibiza insieme al suo nuovo fidanzato, dopo la rottura con il precedente compagno Federico. Il feeling con quest’ultimo era […] L'articolo Uomini e Donne Ludovica Valli: accuse per il nuovo amore, lei si difende proviene da ...