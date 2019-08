Nubi fantastiche sull’Etna | per la Nasa è la foto del giorno

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Nuvole bellissime esull’Etna tanto che anche lase ne innamora e la nominaastronomica del. Si tratta didalla forma che ricorda quella di una lente, sono sospese sull’Etna segnato dalla lava mentre nel cielo la Luna incontra la stella Aldebaran. Il bellissimo scatto giunge dalla Sicilia ed è il nuovissimo stato selezionato dall’ente spaziale americano come Astronomy Picture of The Day, Apod. E’ la quartaitaliana ad aggiudicarsi il primato negli ultimi cinque mesi e la terza scattata dalla Sicilia. L’autore, rende noto l’Unione Astrofili Italiani (Uai), è l’astrografo siracusano Dario Giannobile. “Cari amici – scrive Giannobile sul suo profilo social – ho il piacere di comunicarvi che questa immagine è stata scelta dallacomegrafia astronomica del(APOD). Il nome ...

