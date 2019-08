Nissan Juke - Al volante del prototipo

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 19 agosto 2019) Laè da sempre un'auto che divide: o si ama, o si odia. A giudicare dal milione di pezzi venduti dal 2010 ad oggi, è stato sostanzialmente solo amore, per lei. Dopo nove anni il testimone passa alla seconda generazione, che si propone di migliorare lo stretto necessario, senza perdere di vista il pallino dell'originalità. Per avere contezza del risultato finale in concessionaria non prima di novembre 2019 ho avuto modo di toccarla con mano e di assaggiarla in anteprima fra i saliscendi del circuito di Millbrook, in Inghilterra. Dimensioni più generose. Lo stile? Un'evoluzione ragionata delle (audaci) linee precedenti. Rimangono i fari (ora a Led) su due piani nella parte frontale, curve e bombature molto giapponesi continuano a farla da padrone. Osservandola dal vivo, la nuovasembra più grande e i numeri supportano le sensazioni: la lunghezza è arrivata a ...

