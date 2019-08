Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Si intitolaToYa ildiin uscita a settembre. Quando la reunion degli One Direction sembrava poter essere quasi certa,annuncia il rilascio del suodi inediti. Ildisco è attualmente in fase di lavorazione e potrebbe vedere la luce già entro la fine del 2019,to dal branoToYa la cui pubblicazione è attesa nel mese di settembre, in una data ancora da comunicare.ha preso parte al Capitol Congress 2019 di Los Angeles negli scorsi giorni, dove ha presentato in anteprima due pezzi contenuti nella sua nuova fatica discografica. Si tratta di Put A Little Love On Me, una ballad romantica e intensa, e delToYa di prossima pubblicazione. Capitol Congress 2019 è un grande evento a cura dell'etichetta discografica Capitol Records, di cui anchefa parte, utile per ...

OptiMagazine : Nice To Meet Ya è il nuovo singolo di Niall Horan e anticipa il secondo album da solista - idealismsits : @sexorreligion AAAHHHH MY NAME IS AMY JSJJSJSJSHSJSHSHHWJE NICE TO MEET YOU TOO - egoistsz : @jotarorbit SHSJDJSJSJ NICE TO MEET U ?? -