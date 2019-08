Niall Horan | “Nice To Meet Ya” è il titolo del suo nuovo singolo

Nice To Meet Ya è il nuovo singolo di Niall Horan e anticipa il secondo album da solista : Si intitola Nice To Meet Ya il nuovo singolo di Niall Horan in uscita a settembre. Quando la reunion degli One Direction sembrava poter essere quasi certa, Niall Horan annuncia il rilascio del suo secondo album di inediti. Il nuovo disco è attualmente in fase di lavorazione e potrebbe vedere la luce già entro la fine del 2019, anticipato dal brano Nice To Meet Ya la cui pubblicazione è attesa nel mese di settembre, in una data ancora da ...

#9YearsOfOneDirection : è arrivato anche il messaggio di Niall Horan - ora manca solo Harry Styles : Harry si fa desiderare ;) The post #9YearsOfOneDirection: è arrivato anche il messaggio di Niall Horan, ora manca solo Harry Styles appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Niall Horan è in arrivo e allontana la reunion degli One Direction : Il nuovo album di Niall Horan potrebbe essere quasi pronto. Addirittura il secondo progetto discografico da solista dell'ex One Direction potrebbe arrivare già entro la fine del 2019, a due anni dalla pubblicazione dell'album d'esordio. Niall Horan su Twitter ha svelato di non essersi attenuto ad un genere particolare e di aver spaziato dando forma all'ispirazione del momento. Scrivere e sviluppare il sound è stata la cosa più bella per Niall ...