Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in vacanza tra Puglia e Valtellina

Uomini e Donne/ Natalia Paragoni : 'i sogni diventeranno realtà' - Trono Classico - : Uomini e Donne, news Trono Classico. Grande novità per Nicole Mazzocato. L'annuncio dell'ex corteggiatrice arriva direttamente su Instagram

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta - le confessioni sulla prima notte insieme : In un recente intervista a Di Più, Andrea Zelletta, ha rivelato molti particolari sulla sua prima sera con Natalia Paragoni utilizzando parole dolcissime. Subito dopo la bella intervista di Di Più, che ha scatenato un putiferio su entrambi, Andrea Zelletta ha usato parole dolcissime per la sua ex corteggiatrice. I commenti sulle loro stories Instagram non sono tardati ad arrivare e così anche loro sono tornati sull'argomento, senza ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - lui si sfoga : “Sono demoralizzato” : Uomini e Donne: Andrea Zelletta fa una confessione inaspettata Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al momento sono divisi. L’ex tronista è stato alcuni giorni a Sofia in Bulgaria per lavoro mentre Natalia è in Italia. Tra poche ore Andrea tornerà nel Bel Paese e starà alcuni giorni in Puglia per poi tornare a Milano. Su Instagram però il protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne ha stupito tutti con questo sfogo: ...

Uomini e Donne/ Natalia Paragoni : "Io e Andrea? Non è stato facile" - trono classico - : Uomini e Donne: Natalia Paragoni difende le coppie che si sono lasciate parlando del suo percorso accanto ad Andrea Zelletta, trono classico,

Uomini e Donne - Natalia Paragoni commenta la fine degli altri troni : "Non si può trovare sempre l'amore" : Ad alcuni giorni dall'uscita delle interviste su Witty Tv dei protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne, Natalia Paragoni ha voluto dire la sua sull'esperienza vissuta tra le telecamere del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, durante la quale ha corteggiato e conquistato il tronista Andrea Zelletta. Lei e il tarantino compongono una delle poche coppie rimaste unite dopo la fine della trasmissione, mentre ...

Natalia Paragoni è incinta? Lei risponde : ‘Io e Andrea Zelletta siamo già famiglia’ : A pochi mesi dall’uscita in coppia con Andrea Zelletta da Uomini e donne, Natalia Paragoni ha smentito categoricamente di essere incinta. Tutto va a gonfie vele tra di loro, lei sicuramente pensa che un giorno si potranno allargare i confini della loro unione ma, per il momento, nessun bimbo è in cantiere, come ha spiegato lei stessa attraverso un Q&A su Instagram: “No, non sono incinta! (…) Poi ci si penserà”. La ...

Uomini e Donne - la strana frase di Natalia Paragoni scatena il sospetto : con Andrea Zelletta... : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia particolarmente amata di Uomini e Donne - il mitico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - condividono molto della loro vita privata sui social. Poco fa, Natalia ha rivelato su Instagram che, forse, una famiglia con Andrea c'è già. frase ambig

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta vogliono una famiglia - : Marina Lanzone La ex corteggiatrice nelle sue Instagram stories, mentre parlava di figli, non ha escluso questa possibilità. Forse l'arrivo di un bambino è più vicino del previsto Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ormai sono una cosa sola. La coppia condivide tutto e raramente si separa. Nonostante il loro amore sia appena nato, i due hanno già dei progetti molto importanti nel cassetto. Da sempre l’ex tronista di Uomini e Donne ha ...

Andrea Zelletta svela un segreto inaspettato su Natalia Paragoni. FOTO : Natalia Paragoni ha una doppia personalità? La confessione di Andrea Zelletta In questi giorni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono partiti per una vacanza a Taranto. La coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne ha retto ai primi mesi di fidanzamento e sembra aver cementato il sentimento nato nel salotto rosa di Maria De Filippi. Complici e divertenti, Andrea e Natalia hanno mostrato in queste settimane un lato ironico inaspettato. ...

Amici - le parole clamorose su Alberto Urso di Natalia Paragoni : una passione incontenibile? : Si parla ancora di Alberto Urso, vincitore di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Se ne parla per una story pubblicata su Instagram da Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne: un selfie in cui appare proprio insieme a Urso, il quale la ha colpita al cuore. T

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : "Ci piacerebbe comprare casa e avere dei figli" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni compongono l'unica coppia rimasta in piedi tra quelle nate nell'ultima parte dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. I due giovani hanno spento da pochi giorni la candelina del primo mese di relazione, che pare procedere per il meglio, a differenza di quanto accaduto per le colleghe di trasmissione Giulia Cavaglia e Angela Nasti.Nel numero di questa ...

Andrea Zelletta - al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) : compleanno Andrea Zelletta: si festeggia con una caduta di Natalia Paragoni Ieri c’è stato il compleanno di Andrea Zelletta che ha compiuto 26 anni, e l’ex tronista di Uomini e Donne non poteva non organizzare una festa con tutti i suoi amici vecchi e nuovi; al suo fianco anche la fidanzata Natalia Paragoni che tra un […] L'articolo Andrea Zelletta, al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video) proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono detti "ti amo" : Nella giornata di ieri ha avuto luogo il primo Chi Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta il giornale diretto da Alfonso Signorini e alcuni personaggi del mondo dello showbiz e del gossip in giro per l'Italia.Il primo appuntamento è stato dato in piazza Ciceruacchio in quel di Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena. Ospiti della premiere nientemeno che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il primo tronista di Uomini e Donne, la ...

Andrea Zelletta : "Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno formato senza dubbio una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anche se il pubblico di affezionati alla trasmissione credono fortemente nel sentimento condiviso dai due giovani bellissimi, c'è sempre chi non riesce a convincersi della sincerità dei tronisti e dei corteggiatori ed esprime il proprio disappunto attraverso ...