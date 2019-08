Morto Cosimo Cinieri | lavorò con Carmelo Bene e Massimo Troisi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 19 agosto 2019) In seguito a una lunga malattia e'. Nato il 20 agosto 1938 a Taranto e' storicamente annoverabile tra i piu rilevanti esponenti del teatro Italiano. Celebre il sodalizio concon cui divide per anni la scena da comprimario, da ricordare capolavori come SADE e Otello o la Deficienza della Donna. Nipote del drammaturgo Cesare Giulio Viola, fratello del regista e casting director Francesco, padre del filmaker LeonardoLombroso, il suo teatro ha rappresentato negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta un punto di riferimento imprescindibile dell'avanguardia in Italia. Instancabile sperimentatore, dal 1978 diresse con la moglie Irma Immacolata Palazzo la Compagnia-Palazzo, producendo 36 spettacoli di successo. Il teatro era nel dna di. Fin da giovane infatti, aveva dimostrato di essere molto dotato nell'arte della recitazione. ...

