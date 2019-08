Montagna | bloccati sulla parete Nord del Gran Sasso | salvati dal Soccorso Alpino

Montagna : cinque alpinisti bloccati sui Monti Rosa e Cervino : Escursionisti bloccati sul Monte Rosa e sul Cervino. Tre alpinisti sono bloccati sul Monte Rosa, a quota 3900 mt. Il Soccorso Alpino Valdostano è in contatto con gli escursionisti che riferiscono di non avere problemi di carattere sanitario ma di non essere in grado di proseguire la discesa. Impossibile l’intervento in elicottero a causa della nube in quota e della visibilità nulla. Altri due alpinisti sono bloccati da ieri pomeriggio sul ...

Montagna : scout bloccati da temporale - recuperati dal Soccorso Alpino : Otto scout minorenni sono stati sorpresi e bloccati dal temporale mentre si trovavano a Piamprato, nel comune di Valprato Soana: sono stati raggiunti a piedi dai tecnici del Soccorso Alpino piemontese lungo il sentiero verso il Colle delle Oche e riaccompagnati a valle dove il sindaco ha messo a disposizione un locale coperto per la notte. L'articolo Montagna: scout bloccati da temporale, recuperati dal Soccorso Alpino sembra essere il primo su ...

Incidenti in Montagna : alpinisti bloccati dalla nebbia sul Monviso : A causa della nebbia 2 alpinisti francesi sono bloccati sulla cresta est del Monviso. A causa del maltempo il soccorso alpino non è al momento in grado di recuperarli con l’elicottero. Ai due, in buone condizioni di salute, è stato consigliato di non muoversi. I tecnici del soccorso alpino li raggiungeranno alla prima schiarita, nelle prossime ore. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinisti bloccati dalla nebbia sul Monviso sembra essere ...

Montagna : recuperati 2 alpinisti bloccati sulla Croda Cimoliana : I tecnici della stazione Valcellina del soccorso alpino e speleologico hanno recuperato questa mattina due alpinisti bloccati da ieri sera sulla parete Est della Croda Cimoliana. I due giovani rocciatori, un 39enne di Padova e una ragazza di 28 anni di Castelfranco Veneto avevano risalito ieri la via Berto Pacifico alla Croda Cimoliana e al ritorno avevano sbagliato percorso . I ragazzi hanno trascorso la notte a una quota di circa 2200 metri su ...