Miranda Kerr e le altre quasi mamme dell’estate 2019

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ashley GrahamBlake LivelyFiammetta CicognaMilla JovovichAnne HathawayL’estateè anche con pancione. Sono tante le (star, pronte a fare il bis o a diventarlo per la prima volta, sotto il sole di questa stagione. E ognuna lo racconta a suo modo, esplorando le tante sfumature di una gravidanza. Perché ci sono mille modi di essere mamma e l’attesa non è sempre solo uno stato di grazia. L’ha detto Anne Hathaway nel rivelare al mondo il suo secondo pancione: «Il pancione è solo una parte della storia. Dietro può esserci un percorso doloroso. Puoi sentirti sola, piena di dubbi. Io lo so perché ci sono passata», ha fatto sapere, spiegando di aver attraversato l’inferno dell’infertilità e del concepimento. «Sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta», il suo insegnamento. Così come Milla Jovovich che ha aspettato un po’ ...

