Ministri M5s | Mai al tavolo con Renzi e Boschi

(Di lunedì 19 agosto 2019) “C’è una forza politica in Italia che ha sempre mantenuto la sua coerenza e ferma la bussola sull’interesse dei cittadini, non delle banche né dei comitati d’affare. Il M5S non si siederà mai alcone/o”. Lo afferma il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su facebook. “La questione non è personale: il Paese ha ancora bisogno di un cambiamento che è totalmente incompatibile con certi nomi. È un momento delicato per il Paese. Ora basta con le bufale, siamo seri per piacere. Grazie”, conclude.Rincara Fraccaro: “Voglio dirlo chiaramente: noi non faremo accordi con, è la bufala dell’estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo. Il nostro obiettivo è tagliare 345 parlamentari, chi il 20 agosto voterà contro il ...

