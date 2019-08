Milano Piano Seveso | si farà la vasca di laminazione anti-esondazione Senago

Milano : precipita da quarto piano mentre pulisce vetri - morta donna di 55 anni : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - Un donna di 55 anni, cittadina filippina, è precipitata dal quarto piano di un palazzo affacciato su corso di Porta Vittoria a Milano, a poca distanza dal Palazzo di giustizia. La donna, impiegata come domestica in un appartamento che ha l'ingresso in via privata Cesare

Milano - donna di 54 anni cade dal quarto piano e muore : stava pulendo i vetri del palazzo : È morta dopo un volo di dieci metri dalla finestra di una casa in pieno centro a Milano. La vittima è una donna di 54 anni che lavorava come domestica ed è caduta dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale. Secondo una prima ricostruzione, stava pulendo i vetri quando, poco prima delle 10, è precipitata. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118, che ha potuto solo constatarne la morte. L'articolo Milano, donna di 54 anni cade ...

Donna cade dal quarto piano pulendo i vetri e muore a Milano : Una Donna di 54 anni, che lavorava come domestica, è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, stava pulendo i vetri quando, poco prima delle 10, è precipitata. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118 che ha potuto solo constatarne la morte.

Fisco : commercialisti Milano - ‘su bollo auto bene Di Maio ma piano coerente’ : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – I commercialisti di Milano sono d’accordo con la proposta del ministro Luigi Di Maio di ridurre in maniera consistente o abolire il bollo auto entro la fine dell’anno. “Siamo favorevoli agli incentivi come strumenti di indirizzo dei consumi, così come qualsiasi iniziativa volta ad alleggerire i cittadini dalla pressione fiscale. Auspichiamo però che anche questo progetto si inserisca in ...

BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI - CONCERTO SAN SIRO Milano/ Scaletta : Vivimi al piano : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI live allo Stadio San SIRO di MILANO, prosegue il tour 2019 negli Stadi. Scaletta canzoni della serata.

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...