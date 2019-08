Migranti : sbarco autonomo a Lampedusa diventa attrazione per turisti : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Tutti con il cellulare in alto a scattare fotografie a raffica e fare video ai Migranti appena soccorsi in mare dalla motovedetta della Guardia di Finanza e portati al molo Favaloro di Lampedusa. I Migranti diventa un’attrazione per i numerosi turisti che in questi giorni affollano Lampedusa. Poco fa, i Migranti arrivati a bordo della motovedetta delle Fiamme gialle, con i finanzieri che ...

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - soccorsi da Gdf (2) : (AdnKronos) - Sono complessivamente 37 i Migranti soccorsi dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di due barchini che sono stati avvistati dall'aereo Frontez. Dodici erano su un barchino e 25 su un altro barchino in legno. Sono, come sembra, tutti provenienti dalla Tunisia. Ora sono arrivati al mol

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - soccorsi da Gdf : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa, dove un gruppo di Migranti è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia di finanza che li ha trasbordati sulla sua imbarcazione.

**Migranti : Open Arms - 'Maiorca porto sbarco? Decisione incomprensibile'** : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile". Lo dice la Ong spagnola, Open Arms, aggiungendo: "Con la nostra imbarcazione a 800 met

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - soccorsi da Gdf : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa, dove un gruppo di Migranti è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia di finanza che li ha trasbordati sulla sua imbarcazione. L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, soccorsi da Gdf sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Migranti : Open Arms - ‘Maiorca porto sbarco? Decisione incomprensibile’** : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile”. Lo dice la Ong spagnola, Open Arms, aggiungendo: “Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 ...

Quali sono i problemi dietro lo sbarco dei Migranti di Open Arms in Spagna : Foto di OLMO CALVO/AFP/Getty Images “Non possiamo allontanarci dalla costa in condizioni di sicurezza con le persone a bordo. Dobbiamo sbarcare ora”. Con queste parole l’organizzazione non governativa Open Arms ha chiuso definitivamente le porte alla possibilità di riprendere il mare alla volta di Algeciras, la destinazione che il governo spagnolo aveva offerto come punto d’approdo finale dell’operazione di salvataggio che da ...

Lampedusa - nuovo sbarco : arrivati nella notte 16 Migranti scortati dalla Guardia di Finanza : I migranti erano a bordo di un barchino con seri problemi di galleggiamento: sono stati salvati dagli uomini della Guardia di Finanza e accompagnati a Lampedusa. Nel frattempo è ancora in stallo la situazione della Open Arms e dei 107 naufraghi a bordo, ormai stremati.Continua a leggere

Open Arms insiste : "Sbarco subito a Lampedusa" ma apre alla proposta di portare i Migranti in Spagna su un'altra nave : La Guardia costiera comunica al comandante la disponibilità ad accompagnarli a Minorca. Toninelli: " Mettiamo a disposizione tutto il sostegno tecnico necessario"

Lampedusa - nuovo sbarco a mezzanotte. I Migranti diventano l’attrazione per i turisti : Una piccola imbarcazione con 15 tunisini è stata intercettata dalla Guardia di finanza a 4 miglia dall’isola

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 Migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 Migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 Migranti e un porto per lo sbarco : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver offerto il porto di Algesiras, in Andalusia, per lo sbarco dei 107 migranti a bordo della nave Open Arms, da 17 giorni in mare. L'imbarcazione si trova a largo di Lampedusa, di fronte Cala Francese, in attesa del permesso all'attracco. "Ho indicato che il porto di Algeciras sia abilitato per ricevere Open Arms. La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie. È necessario stabilire una ...

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 Migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"