Migranti : parroco Lampedusa - ‘stop a teatrino politico - rispettare vite umane’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Siamo davanti all’ennesimo teatrino politico, una manifestazione di forza giocata sulla pelle di esseri umani. Da 18 giorni 107 persone vivono sul ponte di una nave con due soli bagni, esposti di giorno al sole cocente del Mediterraneo e di notte al vento e al freddo. Una condizione disumana aggravata dal fatto che arrivano dall’inferno libico”. A dirlo all’Adnkronos è don ...

Omelia anti-Migranti del parroco di Sora - diocesi prende distanze : Omelia anti migranti del parroco di Sora: Non sono sulle navi che si vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine al collo

Sora - parroco anti-Migranti fa mezzo passo indietro : “Mie parole ingigantite - aiuto tanti immigrati. Se necessario - scuse pronte” : “Se necessario, sono pronte le scuse”, ma alla “breve predica” del 16 agosto “è stato attribuito un valore distorto”. Dopo due giorni di polemiche, arriva il mezzo passo indietro di don Donato Piacentini, il parroco di Sora, in provincia di Frosinone, che venerdì scorso, in occasione della festa patronale di San Rocco, ha pronunciato un’omelia in chiave anti-migranti, tutta incentrata sul fatto che le ...

Sora : l'omelia contro i Migranti del parroco pro-Salvini (VIDEO) : È diventato rapidamente virale e sta facendo ancora discutere il discorso di Don Donato Piacentini, parroco di Sora, che ha tenuto un’omelia sui migranti durante la processione in onore di San Rocco. "Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni?", ha esordito il sacerdote venerdì 16 agosto durante la festa patronale del centro in ...

Omelia anti-Migranti del parroco di Sora - interviene il vescovo e lo sconfessa - Video : Il discorso ripreso dai telefonini e rilanciato dai social ha diviso la comunità della cittadina in provincia di Frosinone. L’intervento del vescovo: «La Chiesa con la Caritas sempre pronta all’accoglienza». E sul profilo Facebook del sacerdote ode a Salvini

Sora - l'omelia anti-Migranti del parroco : "Hanno telefonini e catenine al collo - da quali persecuzioni scappano?" : Il discorso di Don Donato Piacentini in occasione della processione per San Rocco: "Guardiamo la nostra città e la nostra gente"

Migranti - vescovo Sora "corregge"parroco : 16.50 Il vescovo di Sora, monsignor Antonazzo sconfessa il prete che ha fatto una predica anti-Migranti. In un comunicato ufficiale la diocesi parla di "discutibili scelte personali". Nella messa per la festa di San Rocco, il parroco di Sora si è scagliato contro i Migranti e chi li soccorre:"Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini e catenine al collo. Ma quali persecuzioni!".Il vescovo ha ribattuto ricordando la scelta evangelica di ...

Sora - l'omelia choc del parroco : Migranti hanno telefonini e catenine : Sora, l'omelia choc del parroco: migranti hanno telefonini e catenine Durante le celebrazioni per la festa di San Rocco nel comune nel Frusinate, don Donato Piacentini si è scagliato contro i profughi e chi li soccorre: "Guardiamo la nostra patria". La predica ha provocato varie contestazioni, la diocesi e il vescovo si ...

Parroco anti-Migranti a Sora - il vescovo lo sconfessa : "Scelte personali discutibili - noi sempre per l'accoglienza" : L'alt di monsignor Antonazzo dopo l'omelia shock in occasione dei festeggiamenti di San Rocco, con frasi tipo "Ma quali persecuzioni, quelli arrivano con catenine d'oro e cellulari"

Sora - parroco contro i Migranti : 'Con telefonini e catene al collo - ma quali persecuzioni' : La Ciociaria è balzata nuovamente agli onori delle cronache per le parole proferite da un religioso nel corso di un'omelia. Il sacerdote in questione è il parroco di Sora, don Donato Piacentini, che ha espresso la sua opinione nel corso di un'omelia in piazza. In questi giorni a Sora c'è un clima di festa per le celebrazioni in onore del patrono, San Rocco, e don Donato ha voluto dire la sua su un tema alquanto delicato e attuale: quello ...

Sora - la diocesi prende le distanze dal parroco anti-Migranti. Mons. Antonazzo : “Parole frutto di discutibili scelte personali” : “discutibili scelte personali“. Monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora, prende le distanze da don Donato Piacentini, il parroco del comune in provincia di Frosinone che in occasione della festa patronale di San Rocco aveva pronunciato un’omelia anti-migranti. “Uno dei cardini fondamentali della vita di San Rocco – ha spiegato Mons. Antonazzo durante la sua predica – è stata la scelta evangelica del ...

Sora : l'omelia del parroco anti-Migranti diventa virale e suscita polemiche : Il parroco di Sora (provincia di Frosinone), don Donato Piacentini ha celebrato la festa di San Rocco con un'omelia contraria ai migranti che ha sollevato molte discussioni sui social e tra i presenti. La polemica sulla Open Arms non accenna a fermarsi. Un'omelia anti-migranti per il sacerdote salviniano Nel corso delle celebrazioni della festa patronale dedicata a San Rocco il sacerdote di Sora si è lasciato andare ad opinioni che hanno diviso ...

Sora - l’omelia anti-Migranti durante la festa del patrono. Il parroco : “Hanno telefonini e catene d’oro. Aiutiamo i nostri” : “Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, la nostra patria. Guardiamo le persone accanto, che hanno bisogno e quante ne conosco io, sono tante, tantissime, una marea che si vergognano del loro stato di vita”. A parlare non è Matteo Salvini, ma don Donato Piacentini, parroco di Sora ...

Migranti : comandante Rackete arrestata accolta da applauso parroco e attivisti : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - La comandante della Sea watch Carola Rackete, appena scesa dalla nave subito dopo l'arresto, è stata accolta da applausi e ovazioni da un gruppo di attivisti e dal parroco di Lampedusa Carmelo La Magra, che da una settimana dorma sul sagrato della chiesa, in segno di s