Migranti | nuovo mini barco a Lampedusa | nella notte arrivati in sedici

Lampedusa - nuovo sbarco a mezzanotte. I Migranti diventano l’attrazione per i turisti : Una piccola imbarcazione con 15 tunisini è stata intercettata dalla Guardia di finanza a 4 miglia dall’isola

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 Migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Lampedusa - i Migranti arrivano sull'isola. Nuovo sbarco con 57 persone : Sul molo Favaloro, dove oggi sono approdati i minori della Open Arms, torna l'allerta. Per uno sbarco autonomo

Nuovo botta e risposta tra Conte e Salvini sui Migranti della Open Arms : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto ieri in tarda serata una seconda lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadendo tra l'altro la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave Open Arms. La lettera è stata scritta in risposta al carteggio tra Conte e Salvini di Ferragosto. A stretto giro arriva la risposta di Matteo Salvini, dove ribadisce che la linea del Viminale non cambia. Da fonti del Viminale si fa ...

Migranti : Salvini firma nuovo divieto di ingresso per Open Arms : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane della nave Open Arms. "Finché sarò ministro non autorizzerò mezzo sbarco: farò di tutto perché Renzi e Boschi non governino più in questo Paese", aveva detto poco prima Salvini durante un'iniziativa della Lega a La Spezia, "saranno giornate importanti e delicate: noi racconteremo ora per ora cosa faremo. ...

Ursula von der Leyen a Giuseppe Conte : "Nuovo patto sui Migranti" - si può crederle? : Forse, qualcosa si muove. Forse. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, infatti ha affermato: "Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione. Dunque ha aggiunto: "Vogli

Migranti - Von der Leyen : “Nuovo patto - ma solidarietà non è unilaterale. Ue unita ha bisogno di Italia forte”. Conte : “Superare Dublino” : “Intendo proporre un nuovo patto per le migrazioni e l’asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”. A rivendicarlo, a margine di un bilaterale con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. ...

Migranti - Von der Leyen a Roma : «Voglio proporre nuovo patto». Conte : serve rilancio per il Sud : Migranti e asilo, la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anticipa prima del bilaterale a Palazzo Chigi, a Roma, con il premier Giuseppe Conte le sue...

Migranti - von der Leyen : "In Europa serve un nuovo patto - vanno superate tutte le divisioni" : La presidente Ue nella dichiarazione congiunta con il premier Conte: "Necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte. Garantire la solidarietà non è mai un processo unilaterale"

Migranti - perché quello della nave Gregoretti può diventare un nuovo caso Diciotti : La nave Gregoretti della Guardia costiera è in attesa di ricevere l'autorizzazione per far sbarcare in Italia 140 Migranti soccorsi nella giornata di ieri. Ma per ora Matteo Salvini ha negato la possibilità di approdare nei porti italiani in attesa di un piano di ridistribuzione nei Paesi Ue. Una vicenda che ricorda quella della nave Diciotti sotto vari punti di vista: ecco perché questo potrebbe essere un nuovo caso Diciotti.Continua a leggere