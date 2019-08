Migranti | allerta nuovo naufragio nel Mediterraneo | «Barca capovolta al largo della Libia»

Migranti : gommone in difficoltà con 40 persone a bordo - allertata Malta : Un'imbarcazione in difficoltà, con 40 persone a bordo, è stata segnalata nella zona Sar di Malta, nel Mediterraneo. Lo riferisce su Twitter l'ong Alarm Phone che ha ricevuto l'sos dal gommone poco prima delle 23. "L'imbarcazione ha lasciato la Libia oltre 23 ore fa, abbiamo allertato le autorità maltesi alle 22.33 e rimaniamo in diretto contatto con le persone a bordo", ha twittato Alarm Phone poco dopo mezzanotte. In un secondo ...