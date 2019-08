Migranti | Alarm Phone | “Maxi naufragio davanti alla Libia Barca capovolta con oltre 100

Migranti - Alarm Phone : “Barchino alla deriva con 12-14 persone a bordo” : L'ong Alarm Phone ha segnalato la presenza di un barchino alla deriva, nei pressi di Lampedusa: ieri sera intorno alla mezzanotte la Guardia costiera ha confermato di essere in contatto con l'imbarcazione, e ha detto che li avrebbero cercati, ma le persone sono rimaste in mare tutta la notte. L'ultimo contatto con il barchino è avvenuto questa mattina intorno alle 7.Continua a leggere

Alarm Phone : "Ottanta Migranti in fuga dalla Libia dispersi dopo naufragio al largo della Tunisia" : Il servizio telefonico aveva raccolto la richiesta d'aiuto di un gommone, poi si sono persi i contatti. Mezzaluna rossa conferma: solo 5 superstiti

Nuova segnalazione di Alarm Phone : "Persi i contatti con un barcone con 60 Migranti a bordo" : Mauro Indelicato Da Alarm Phone una Nuova segnalazione via Twitter circa la presenza di un gommone con 60 migranti a bordo vicino le coste libiche: "Non abbiamo più alcuna notizia" È di queste ore il nuovo caso che riguarda le acque del Mediterraneo e, in particolare, il fenomeno migratorio. Alarm Phone, il network telefonico che rilancia gli allarmi dai barconi in difficoltà, su Twitter sta seguendo una situazione considerata ...

Migranti - Alarm Phone : Malta accoglie 37 persone : L'ultimo allarme lanciato da Alarm Phone su un barcone in avaria al largo di Malta con a bordo 37 persone è stato accolto dal governo maltese, che già durante la notte ha inviato un'imbarcazione per soccorrere i Migranti in difficoltà senza alcun braccio di ferro.L'imbarcazione, partita dalla Libia due giorni fa, nella serata di ieri aveva raggiunto la zona SAR Maltese e Alarm Phone aveva prontamente allertato il governo de La Valletta. ...

Migranti - Alarm Phone : “40 persone in preda al panico su una barca - stanno morendo” : Alarm Phone questa notte ha lanciato un allarme, avvisando le autorità maltesi di un imminente naufragio avvenuto in zona Sar maltese. Ma sei ore dopo aver lanciato l'SOS La Valletta non ha dato più notizie: "Dove sono? L'imbarcazione è in difficoltà e le persone a bordo sono nel panico. Dicono che alcuni sono vicini alla morte, hanno bisogno immediato di assistenza medica".Continua a leggere