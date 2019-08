Meteo | forte maltempo in Germania | tornado ad Offenbach | grandine e vento nel cuore del

Previsioni Meteo : forte e persistente sequenza temporalesca su parte del Nord da lunedì [DETTAGLI E MAPPE] : Avevamo già evidenziato, in un contesto di circolazione prevalente sull’Italia all’insegna di un nuovo attacco dell’anticiclone subtropicale, che i settori alpini e prealpini si sarebbero trovati al margine della protezione anticiclonica e più esposti al flusso umido oceanico. Così sarà…! Giungono, infatti, ulteriori conferme dagli ultimissimi aggiornamenti. In particolare, a partire dalla giornata di lunedì, già in ...

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord Italia : dal pomeriggio si scatenerà un forte maltempo dalla Pianura Padana al Nord-Est [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Ancora un’altra giornata di forte maltempo oggi per il Nord Italia, ma potrebbero essere interessate anche le regioni centrali. Una depressione si spinge sull’Europa centrale mentre una forte dorsale sui Balcani si sposta sull’Europa orientale-sudorientale e sulla Russia sudoccidentale. Una dorsale si rafforza, invece, sulle Azzorre. Una pronunciata onda breve attraversa le Alpi e il Mediterraneo settentrionale, determinando una ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali anche intensi - vento forte e locali grandinate : “A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera/notte, sono previsti temporali organizzati anche intensi più probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni temporaleschi tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all’esaurimento nella seconda parte della ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - forte vento - nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a sferzare il Nord Italia anche nella giornata odierna, dopo aver colpito già pesantemente Piemonte e Lombardia nelle scorse ore. Per oggi, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso nuovi avvisi. Livello 2 per Nord Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia e parti della Russia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e ...

Meteo LIVE - il nowcasting di MeteoWeb : forte temporale verso Torino - rovesci diffusi al Nord : Flusso perturbato in azione sulle nostre regioni settentrionali già dalla mattinata, con rovesci e temporali piuttosto diffusi. Nubi e fenomeni, tuttavia, più ricorrenti sulle pianure centro orientali, specie tra Emilia Romagna e Veneto, localmente su Sudest Lombardia, su Centro Nord Toscana e sui settori Alpini e Prealpini. Particolarmente accesa l’instabilità, in questa fase di metà pomeriggio, sul Torinese, specie centro ...

Meteo - in arrivo i temporali : temperature in forte calo : Piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del nord Italia, in particolare Valle d'Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile...

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul maltempo al Nord-Ovest : rischio di grandine di grandi dimensioni - forte vento e piogge intense : Allerta Meteo – La seconda settimana piena del mese di agosto inizia all’insegna del maltempo sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 sul Nord-Ovest dell’Italia e sull’estremo sud della Svizzera per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, forti piogge. Livello 2 per l’Austria nordorientale e la Repubblica Ceca meridionale ed orientale per forti raffiche ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali in arrivo - possibili grandinate e vento forte : Per la giornata di oggi Arpa Piemonte ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per i settori più settentrionale della regione e domani su gran parte del Piemonte. I temporali, spiega l’agenzie regionale, “sono attesi dal tardo pomeriggio odierno. Domani fenomeni più diffusi e intensi, dalla serata attenuazione e generale esaurimento. Raffiche di vento e grandine potranno essere associate agli episodi temporaleschi più ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo piogge e temporali “di forte intensità” : La Protezione civile della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno l’area di nordovest, ed in particolare la Lunigiana. Il codice giallo è valido dalla mezzanotte di mercoledì 7 agosto fino alle 13 di giovedì 8. Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani e giovedì locali temporali potranno interessare anche le ...

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - forte maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Meteo - allerta Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo relativi alla giornata odierna. In particolare, ha emesso un’allerta di livello 2 per parti di Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 1 per Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, ...

Meteo in tempo reale : temporale isolato ma forte nel Sud della Basilicata : Pomeriggio piuttosto tranquillo, quello odierno, con pressoché assenza di instabilità e sole dominante. Tuttavia, qualche fastidio locale si sta determinando, con nubi irregolari tra Abruzzo, Molise, Centro Sud Appennino e rilievi alpini e prealpini di Nordest. Naturalmente, le nubi sono accompagnate anche da addensamenti localizzati, specie in prossimità dei rilievi più esposti alle correnti portanti, con rovesci sparsi qua e là, alcuni anche ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord/Est con nubifragi e rischio trombe d’aria [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Italia divisa in due in riferimento alle condizioni del tempo per oggi. Una linea instabile è in transito sulle regioni settentrionali, in seno a correnti più umide e fresche di matrice Nordatlantica. Lo scontro tra aria fresca in arrivo e quella calda preesistente sta determinando una accesa instabilità, soprattutto su parte delle aree centro-orientali settentrionali, dove sono già in atto fenomeni temporaleschi diffusi, ...