Meeting di Rimini | Svimez contro l’autonomia Zaia | “Finiamola con la bufala della

Meeting Rimini - apertura con Casellati : 22.30 Sarà la presidente del Senato Casellati ad inaugurare il 40° Meeting di Rimini , organizzato da Comunione e Liberazione, fino al 24 agosto. "Pensiamo alle migliaia di individui che ogni giorno fuggono da guerre e povertà:prima che numeri, sono volti,persone, nomi e storie", scrive Papa Francesco nel messaggio per il Meeting . "Affrontare il nuovo con coraggio,senza nostalgie paralizzanti,con spirito critico e apertura a chi ci è ...

40 ANNI DI Meeting / Noi - "padroni di casa" a Rimini tra pionierismo e miracoli : Il 23 agosto 1980 iniziava la prima edizione del " MEETING per l'Amicizia tra i popoli". Le parole di chi la organizzava a Rimini

Infermieri al Meeting di Rimini per ‘insegnare’ la buona salute : Roma, 14 ago. (AdnKronos salute ) – La Federazione nazionale degli ordini delle professioni Infermieri stiche (Fnopi) sarà presente dal 19 al 24 agosto al Meeting della salute di Rimini organizzato all’interno del tradizionale Meeting dell’amicizia. “Gli Infermieri al Meeting di Rimini sono nel loro ‘ambiente naturale’ – sottolinea la Fnopi in un comunicato – con le persone, accanto alle ...

Al Meeting di Rimini il ‘Villaggio Ragazzi’ : Rimini , 14 ago.(AdnKronos) – Il Meeting di Rimini , anche quest’anno, pensa ai più piccoli con il Villaggio Ragazzi: 3000 metri quadrati interamente dedicati ai bambini e ai ragazzi da 1 a 12 anni, con mostre, spettacoli e laboratori e con l’obiettivo di accogliere i più piccoli. Il villaggio è un luogo speciale dove chi vi arriva può fare esperienza in pieno dei temi che il festival propone, anche se in altri linguaggi, ...

Al Meeting di Rimini Illumia si racconta tra sostenibilità e lavoro : Illumia , societa' attiva nella vendita di energia elettrica e gas, partecipa anche quest'anno come sponsor al meeting di Rimini

A Meeting Rimini spazio Salute - mostre - dibattiti e check up gratis : Roma, 13 ago. (AdnKronos Salute ) - mostre , dibattiti e check up gratuiti nella terza edizione del [...]

40 ANNI DI Meeting/ Dalla Sicilia a Rimini per un giudizio sul quotidiano : Era il 23 agosto del 1980 quando prendeva il via la prima edizione del MEETING per l'amicizia tra i popoli. Il racconto di chi c'era