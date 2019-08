Masters of the Universe | nuova serie Netflix con la battaglia finale tra He-Man e Skeletor

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 19 agosto 2019) Una grande notizia per tutti gli appassionati di animazione vintage e per i nostalgici degli anni 80:ha messo in cantiere unaanimata a tema He-Man e i dominatori dell’universo, che verrà diretta dal regista Kevin Smith, 49enne autore che proviene dal mondo nerd già dietro la macchina da presa per film come Clerks – Commessi, Dogma o Zack & Miri – Amore a… primo sesso. Mentre si aspetta il nuovo film suicon Noah Centineo nei panni del protagonista, lasu He-Man, stando al comunicato di, viene definita ‘anime’, quindi – a quanto pare – è lecito aspettarsi uno stile di disegno e di animazione più ispirato ai cartoni giapponesi che non alla tradizione americana. Ancora non è dato sapere se questaproduzione avrà dei legami con il reboot di She-Ra visto sempre sulo scorso ...

cyberanimax : - daniel37z : Masters Of The Universe: Revelation, la serie animata è in arrivo - cinematownit : #KevinSmith lavorerà alla serie anime di #MastersoftheUniverse per #Netflix. -