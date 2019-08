Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Al Meeting di Rimini ho partecipato a un dibattito sul social housing. Anche in questo caso l’Italia si muove con due velocità. C’è sempre un Nord e un Sud. Un’efficienza insidiata dall’inefficienza, una moneta cattiva che caccia la moneta buona. E c’è sempre una linea di confine che separa queste Italie. La mia regione, le, è da sempre su questa linea. Direi una linea di faglia, se questa espressione non evocasse la drammatica realtà del terremoto che tanta parte ha e ha avutovita delle.Forse anche per contrastare il fallimento del dopo-terremoto, l’Amministrazione regionale ha provato a puntare sull’immagine: “”. Dimenticando che l’economia regionale è, esausta. Il claim della massiccia campagna di comunicazione che la Giunta ...

HuffPostItalia : Marche: nello spot bellezza infinita, nella realtà è un’economia sfinita - cierresettejuve : @paoloroversi Ma sai un cazzo te di come vengono trattati i cavalli! Toscana Umbria e Marche sono PIENE di queste… - AnsaMarche : Dal 15/8 a domenica in 51 mila ad Ancona. Come se la metà degli abitanti della città passasse nello scalo -