Manila Nazzaro ' Voglio farmi una nuova vita con il mio nuovo amore'

Miss Italia - niente conduttori ma super-ospiti? Le voci su Bianca Guaccero e Manila Nazzaro : Ancora niente fumata Bianca per Miss Italia 2019. Sembra infatti impossibile per i dirigenti Rai trovare un presentatore disposto a condurre la serata di premiazione, che si terrà il prossimo 6 settembre e andrà in onda su Rai1. Il programma effettivamente è stato ripreso da Viale Mazzini solo in q

Bianca Guaccero e Manila Nazzaro a Miss Italia 2019 (Anteprima Blogo) : In attesa che arrivino notizie ufficiali per quanto riguarda la conduzione (in pole ci sarebbero Flavio Insinna e Nino Frassica), Blogo è in grado di anticipare che alla finale di Miss Italia 2019, in onda in diretta su Rai1 il prossimo 6 settembre, dovrebbero prendere parte anche due volti noti della tv pubblica. Stando a quanto ci risulta, infatti, dovrebbero esserci Bianca Guaccero e Manila Nazzaro. L'attrice, che nel 1995 prese parte a ...