Fonte : romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma – San Basilio, duedi continuimenti, minacce e richieste di denaro. Disperate dalle continue minacce e aggressioni da parte dell’uomo, un 36enne romano, le due vittime,dello stesso, hanno trovato ile hanno chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Ieri mattina, quando gli agenti del Reparto Volanti sono arrivati a casa delle due donne, hanno notato la porta d’ingresso con una vistosa ammaccatura, probabilmente causata da un pugno, poi contattate le richiedenti, in evidente stato di esasperazione ed in lacrime, hanno raccontato che da circa due, erano oggetto di minacce e violenze con continue richieste di denaro da parte dell’uomo, romano di 36. Purtroppo pero’, per paura delle sue reazioni, non lo avevano mai denunciato. Lanella circostanza, che presentava un vistoso livido sul braccio, raccontava ...

romadailynews : Maltratta madre e sorella: dopo due anni trovano coraggio e lo denunciano: Roma – San… - YouTvrs : Perseguita e maltratta la compagna e la madre di lei: per lo stalker scatta il divieto di avvicinamento… -