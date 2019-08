Maltempo | alla Sardegna oltre 10milioni dai fondi Ue

Maltempo Turchia - violentissimo nubifragio a Istanbul : un morto e pesanti allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un nubifragio ha colpito Istanbul ininterrottamente per 2 ore, causando un morto ed enormi disagi nella metropoli. Un corpo senza vita, ancora non identificato, è stato rinvenuto in un sottopassaggio del quartiere di Unkapani, mentre sono state chiuse per precauzione diverse strade e gallerie, causando ingorghi e disagi, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Numerosi i ...

Maltempo - allerta gialla in 5 regioni : rischio temporali - grandinate e forte vento : Il Maltempo sta per colpire diverse zone d’Italia. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.Continua a leggere

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord Italia : dal pomeriggio si scatenerà un forte Maltempo dalla Pianura Padana al Nord-Est [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Ancora un’altra giornata di forte maltempo oggi per il Nord Italia, ma potrebbero essere interessate anche le regioni centrali. Una depressione si spinge sull’Europa centrale mentre una forte dorsale sui Balcani si sposta sull’Europa orientale-sudorientale e sulla Russia sudoccidentale. Una dorsale si rafforza, invece, sulle Azzorre. Una pronunciata onda breve attraversa le Alpi e il Mediterraneo settentrionale, determinando una ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...

Maltempo Piemonte - allagamenti nella provincia di Torino : 130 interventi dei soccorsi - gravi danni a Chieri - Moncalieri e Nichelino : Domenica di Maltempo ieri in Piemonte, dove la provincia di Torino è stata interessata da diverse piogge e allagamenti che hanno richiesto svariati interventi di soccorso: ”#Torino, 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da ieri pomeriggio per il #Maltempo che ha causato allagamenti e sradicato alberi in città e nei comuni di Chieri, Moncalieri e Nichelino”. Lo comunicano via twitter i Vigili del Fuoco. A seguito del ...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di Maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Ondata di Maltempo nel Regno Unito : blackout - allagamenti e disagi per i viaggiatori : Un’Ondata di forte maltempo ha colpito il Regno Unito, creando disagi ai viaggiatori, alle prese con interruzioni e allagamenti. Il servizio meteorologico ha previsto temporali e forti venti in Scozia e Irlanda del Nord, in Galles e nella maggior parte dell’Inghilterra. Parzialmente chiusa la principale linea ferroviaria che unisce Inghilterra e Scozia a causa dell’acqua che ha invaso i binari tra Penrith North Lakes e Lockerbie. La ...

Maltempo Friuli - violento temporale con grandine e forte vento su Udine : blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Maltempo Genova : allagamenti e disagi nell’Ospedale San Martino : disagi all’ospedale San Martino di Genova per il violento temporale che la notte scorsa ha colpito il capoluogo ligure. Il nubifragio, accompagnato da forte vento e fulmini, ha mandato in tilt gli impianti di condizionamento, causando un ritardo di circa 90 minuti nelle attività della sala operatoria della neurochirurgia. L’intervento dei tecnici è ancora in corso “ma -spiega la direzione strategica del nosocomio genovese- ...

Maltempo - violento temporale a Genova : sottopassi allagati - black out e un’auto inghiottita da una voragine : Persone intrappolate in auto in sottopassi allagati, black out, alberi abbattuti, voragini in strada. È il bilancio del violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto per un’ora a Genova la scorsa notte. Quattro persone, due ragazze e un papà con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da ...

Maltempo e danni nel Lecchese : “Al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità” : “Ho contattato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia. Gli ho anche comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità. Un discorso che, ovviamente, vale per tutte le altre zone della Lombardia colpite dal Maltempo di queste ultime ore“: lo ha dichiarato il presidente di ...

Maltempo - violenta grandinata a Bolzano : strade imbiancate e allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale, accompagnato da vento e da una forte grandinata, si è abbattuto a Bolzano intorno alle 14. Le strade si sono imbiancate in pochi minuti e si sono registrati diversi allagamenti in scantinati e cantine. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Un albero è crollato all’interno del lido cittadino ed un altro è stato sradicato dal terreno all’interno del parco Petrarca sui prati del Talvera. Il servizio meteo della ...

Maltempo - notte di tempesta al Nord Italia : danni da Bologna fino alla costa marchigiana : notte di Maltempo al Nord Italia dove vento e tempesta hanno interessato tutto il Nord Est, con danni e disagi ovunque. La costiera marchigiana è stata interessata da fortissime raffiche di vento e da una tromba d’aria che ha investito Senigallia (Ancona). Notevoli i danni: alberi caduti, persiane pericolanti, coperture di tetti divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti. I vigili del fuoco sono in attività da ieri sera nelle province di ...

Meteo - il Maltempo investe il Centro-Nord : frane - allagamenti e tetti scoperchiati : In queste ore il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord, provocando allagamenti, frane e smottamenti. Danni particolarmente gravi per l'agricoltura, soprattutto a Bergamo. Mentre a Treviso il forte...