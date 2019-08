L’uomo del giorno | Marco Materazzi | da Cirillo a Zidane Pillola rossa o pillola blu?

No al governicchio dei deboli Pd-M5s - irrobustisce L’uomo forte del Papeete : C’è una battuta che circola tra addetti ai lavori, secondo cui quel che più metterebbe a disagio un nuovo governo a trazione M5s-Pd sarebbe una bella mozione sulla Tav. In realtà, la stessa difficoltà a sommare pere grilline, mele democratiche e noi banane euro-liberali si avrebbe sulla legge di Bil

L’uomo del giorno – Gianni Rivera - con il Milan ha fatto la storia : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è dedicata oggi a Gianni Rivera, storico capitano del Milan che compie 76 anni. Con i rossoneri, quasi 20 anni, 500 presenze e 122 reti, che ne fanno tutt’ora il centrocampista più prolifico nella storia della Serie A. Dopo esservi cresciuto nelle giovanili, esordisce coi ‘grandi’ nell’Alessandria, con cui gioca due stagioni (dal ’58 al ...

Sicilia : individuato dai sub il corpo delL’uomo disperso in mare : E’ stato individuato dai sub dei vigili del fuoco il corpo del giovane di 24 anni disperso nel mare di Torretta Granitola a Mazara del Vallo. Le operazioni di ricerca sono andate avanti due giorni. Il giovane, di origine tunisine, si trovava in spiaggia, quando si sono perse le sue tracce dopo che era stato visto entrare in acqua. Per le ricerche è stato utilizzato un elicottero dell’82 Centro Csar, mentre in mare le ricerche sono ...

L’uomo del giorno - Thierry Henry : un artista del pallone impegnato nel sociale : Considerato uno dei calciatori più forti degli ultimi 20 anni e uno degli attaccanti più completi di sempre, Thierry Henry compie oggi 42 anni. Carriera impressionante la sua con la sola nota negativa dell’esperienza alla Juventus. E’ il 3 agosto 1999 quando arriva all’Arsenal. Wenger lo aveva avuto al Monaco e consapevole del talento di quel ragazzo decise di puntare forte su di lui. Henry scelse il numero 14, che lo ...

Roma - detenuto finge malore poi evade sulla via per l’ospedale : è caccia alL’uomo. Faceva parte della “banda del trapano falso” : È scappato dall’ospedale con ancora le manette ai polsi. Maglietta bianca, pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi. Ora è ricercato in tutta Roma, motivo per il quale si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia. Fuga da film questa mattina per Vincenzo Sigigliano, arrestato il 13 luglio scorso in Messico insieme ad altri due sodali, come componente della “banda del trapano falso“: acquistavano trivelle, ...

Salvini - L’uomo del grande bluff : La torrida passione fra gli italiani e Matteo Salvini sarà per caso finita? È presto per dirlo, ma tutto lo lascia pensare. A parte la notiziona di ieri (il ministro degli Interni che passa il ferragosto al Viminale, ammesso che il portiere lo riconosca), basta pensare alla vicenda della Open Arms. Per un anno, Salvini ha “chiuso i porti” – istituto sconosciuto al diritto sia marittimo che internazionale – senza che nessuno dicesse ...

L’uomo del giorno – Moussa Sissoko - il ‘tuttofare’ del Tottenham : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata oggi a Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham e della Nazionale francese che compie 30 anni. Tanti muscoli e corsa, ma anche una buona tecnica. Sissoko può essere considerato un ‘tuttofare’ del reparto nevralgico degli Spurs, anche grazie a lui ad un passo dalla vittoria della Champions League nella scorsa stagione. Nato in Francia, è lì ...

L’uomo del giorno – Vladimir Petkovic - aiuti alla Caritas - successi da allenatore : impresa con il Sion : Una storia di calcio, una lezione di vita. Protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno” è Vladimir Petkovic, ct della Svizzera, che compie 56 anni. Nato in Bosnia, Petkovic scappa dal suo Paese allo scoppio della guerra dei Balcani e si trasferisce in Svizzera. Qui inizia a lavorare come magazziniere alla Caritas aiutando le persone in difficoltà anche personalmente. Contemporaneamente inizia ...

L’uomo del giorno – Giorgio Chiellini - toscano di nascita ma ‘bianconero’ di adozione : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata ad uno dei calciatori italiani attuali più forti ed esperti: Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale azzurra che compie 35 anni. Considerato uno dei difensori più bravi della sua generazione a livello mondiale, può contare nella forza fisica e nel gioco aereo come caratteristiche migliori. E’ cresciuto tantissimo nel corso del ...

In ricordo del padre si fa accompagnare all’altare dalL’uomo che ha il suo cuore - “Ho sentito il suo battito” : Michael Stepien era un uomo tranquillo, amava la sua famiglia e i suoi figli. Un giorno però, stava ritornando dal lavoro e si trovò, per una terribile coincidenza, testimone di una sparatoria. Proprio durante quella sparatoria Michael fu barbaramente ucciso. La famiglia Stepien decise di far vivere ancora Michael donando i suoi organi. Arthur Thomas di 72 anni è riuscito a sopravvivere grazie al grande gesto della famiglia Stepien. ...

Incidente Pozzovivo – Parla il medico della Bahrain Merida : “l’obiettivo primario è recuperare completamente L’uomo - al corridore ci penseremo dopo” : Il medico della Bahrain Merida aggiorna sulle condizioni di Domenico Pozzovivo dopo il terribile Incidente in cui è rimasto coinvolto ieri a Cosenza: le parole di Emilio Magni Domenico Pozzovivo è stato travolto ieri da una macchina mentre si allenava per le strade di Cosenza per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare e guardare da casa, o addirittura dall’ospedale. Il corridore di Policoro non ha mai perso ...

L’uomo del giorno - Alan Shearer : uno dei centravanti più forti di sempre - che ora ha problemi di memoria : Un braccio alzato per esultare. Stile retrò, che descrive bene Alan Shearer, centravanti inglese vecchia maniera (e che centravanti!). Una corsa goffa, zoppicante, ma quando gli arrivava il pallone raramente Shearer sbagliava. Vedeva solo la porta, nient’altro. Inizia a giocare a calcio da bambino, ma il padre gli impone il golf, lo sport dei ricchi. Alan si compra le mazze, ci gioca e anche bene, ma sa che quella non è la sua ...

Incendi Sicilia - fiamme nel Palermitano : “C’è la mano delL’uomo” : Ancora emergenza Incendi in Sicilia, un rogo ha interessato la frazione di Monreale, nel Palermitano. L’Incendio, divampato intorno alle 12.30, è stato domato. Le fiamme hanno divorato macchia mediterranea e qualche ulivo nei pressi di via Silvio Pellico, ma non è stato necessario evacuare nessuna abitazione. “L’Incendio è stato spento anche grazie all’intervento di un elicottero – spiega il sindaco Alberto ...

L’uomo del giorno - Javier Ernesto Chevanton : una storia d’amore con il Lecce e un suocero d’eccezione : Javier Ernesto Chevanton, nato il 12 agosto 1980, compie oggi 39 anni. Inizia la sua carriera con la maglia del Danubio in patria segnando 53 gol in 62 partite. La sua vita, calcistica e non, è legata indissolubilmente al Lecce. Arriva in Salento nel 2001 e disputa tre ottime stagioni, specialmente la terza nella quale realizza 19 reti. Poi i passaggi al Monaco, al Siviglia, all’Atalanta, poi Lecce, Colon, ancora Lecce, Qpr, ...