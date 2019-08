Lunedi 19 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Lunedì 19 agosto i programmi di oggi : Sister Act 2 - il finale di The Fix e Macchine Mortali : programmi tv di Lunedì 19 agosto Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 Sister Act 2 Rai 2 ore 21:00 Hawaii Five-0 8×19-20 1a Tv + 6×18; dalle 22:30 The Blacklist 5×14-15 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:05 Nemico Pubblico Canale 5 ore 21:15 The Fix 1×08-09-10 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 The Losers Italia 1 ore 21:20 Le Iene – Omicidio Vannini La7 ore 21:15 Lord Jim Tv8 ore 21:25 ...

Sport in tv oggi (lunedì 19 agosto) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, lunedì 19 agosto, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizierà subito con a MLS di calcio, mentre al mattino via agli Europei di equitazione ed ai Mondiali di badminton. Nel pomeriggio gli Europei di hockey su prato femminile, poi il via alle qualificazioni agli US Open di tennis, mentre in serata si sarà il Monday Night di Premier League. Segui la MLS in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, ...

Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 - gli episodi di lunedì 19 agosto : Anticipazioni episodi Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 lunedì 19 agosto Torna l’appuntamento con Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 in prima serata in prima tv assoluta e in chiaro al seconda. In entrambi i casi Rai 2 è indietro di una stagione, infatti di Hawaii Five-0 il 27 settembre su CBS inizierà la decima stagione e di The Blacklist dal 4 ottobre la settima su NBC (ma in questo caso la sesta è già stata trasmessa da ...

The Fix - gli episodi in onda lunedì 19 agosto su Canale 5 – Finale di serie : The Fix, anticipazioni e trama episodi 8, 9 e 10 in onda lunedì 19 agosto su Canale 5. Ultima Puntata. Dopo solo tre appuntamenti la prima e unica stagione di The Fix volge al termine. L’appuntamento quindi è per stasera, lunedì 19 agosto, alle 21:15 circa su Canale 5 con l’ultima puntata. In questo terzo appuntamento andranno in onda tre episodi, dall’ottavo al decimo. Ecco le trame dei quattro episodi in onda ...

L'oroscopo del giorno lunedì 19 agosto : Vergine in risalita - Pesci più leggero : Durante la giornata di lunedì 19 agosto, ci saranno dei risvolti positivi in ambito sentimentale per i nativi Vergine, mentre per l'Ariete i rapporti familiari continueranno ad essere aspri. Cambiamenti in arrivo per Scorpione, mentre per l'Acquario sarebbe utile iniziare a fare un po’ di attività fisica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 19 agosto 2019. Previsioni oroscopo lunedì 19 agosto 2019 ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 19 agosto 2019 : anticipazioni puntata 793 di Una VITA di lunedì 19 agosto 2019: Esteban salva Silvia ma rimane ferito nello scontro con Blasco. A tavola con Arturo, Silvia inizia a capire che il suo fidanzato è cieco. Iñigo comprende che l’Indiano era una persona influente nella sua patria e che di conseguenza non sarà facilissimo scagionare Flora. Per questo motivo, l’uomo decide di usare Cesareo come falso testimone ai danni di Peña. Ramon è ...

Ascolti tv lunedì 12 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Sister Act - Una svitata in abito da suora ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 15,6%. Su Rai 2 Speciale Tg2 Post ha registrato 628.000 telespettatori, share 3,7%. Su Rai 3 Il film Chi è senza colpa ha registrato 939.000 telespettatori, share 5,7%. Su Canale 5 La serie The Fix ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 9,1%. Su Italia 1 Le Iene Show - Caso David Rossi: omicidio o suicidio, ...

