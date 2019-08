L' orso M49 è in Alto Adige | un escursionista lo ha incontrato

L'orso M49 avvistato in Alto Adige da un escursionista : "Mi tremavano le gambe" : Continua la caccia all'animale che si sta spostando verso nord, a poca distanza dalla provincia di Bolzano

orso M49 : escursionista lo incontra in Alto Adige : Ieri, nei pressi della gola Bletterbach in Alto Adige, un escursionista ha incontrato l’Orso M49, scappato oltre un mese fa da un recinto in Trentino: l’incontro è avvenuto lungo un sentiero poco battuto nella zona Butterloch, ha raccontato il 64enne al quotidiano Dolomiten. “Mi tremavano le gambe. Si scherza sempre su eventuali incontri con l’Orso, ma quando lo incroci davvero ti passa la voglia di ridere“, ha ...

orso M49 - gli animalisti a Tgcom24 : "Non fa male a nessuno - bisogna lasciarlo in pace" : Simone Stefani, responsabile della sezione trentina della Lega anti vivisezione, si schiera contro la cattura: "Sono stati uccisi solo pochi bovini"

L’orso M49 non ha mai ucciso - invece i cacciatori hanno ammazzato 178 persone in 10 anni : L'orso M49 potrebbe essere ucciso, ma nel frattempo la sua fuga prosegue e, a parte qualche avvistamento, non si sa esattamente dove sia, però sarà possibile sparargli nel caso in cui dovesse dimostrarsi pericoloso. LAV fa il punto della situazione e sottolinea che in 10 anni i cacciatori hanno ucciso 178 persone.Continua a leggere

L'orso M49 è stato avvistato : L'orso M49 è stato visto per la prima volta dall'uomo dopo la sua fuga dal centro faunistico del Casteller a Trento sud. Un escursionista ha brevemente avvistato l'orso ieri mattina nella zona della Marzola, la stessa montagna dove il plantigrado era stato immortalato qualche giorno dopo la fuga. Come informa la Provincia Autonoma di Trento si tratta verosimilmente di M49 non essendo segnalata la presenza di altri orsi in quest'area del ...

orso M49 - associazioni : “La fuga dal recinto non costituisce una prova della sua pericolosità” : “La vicenda dell’Orso M49 è ormai nota a tutti in tutta Italia e da più parti arrivano i tentativi di evitare che anche questa storia finisca con la morte dell’animale come nei casi passati di Daniza e di KJ2. Dopo gli appelli e i ricorsi presentati separatamente, le associazioni ENPA, LAC, LAV, LIPU, LNDC Animal Protection e WWF Italia hanno inviato congiuntamente una diffida al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio ...

orso M49 - nuova ordinanza di cattura e abbattimento in caso pericolo : Orso M49, nuova ordinanza di cattura e abbattimento in caso pericolo L’animale, in fuga dal centro Casteller di Trento, è ancora introvabile. In caso di cattura verrà portato nuovamente nel luogo da cui è scappato. “È una condanna a morte”, tuona la Lav. "Lo adotti il Parco nazionale d’Abruzzo”, propone l'onlus Animalisti ...

Trentino - l’orso fuggitivo M49 è scappato ancora. Nuova ordinanza del presidente Fugatti : “Se pericoloso - abbattetelo” : Adesso la vita di M49 è davvero a rischio. Non accade tutti i giorni di documentare la fuga di un orso da un recinto super-elettrificato e guardato a vista dagli uomini che lo hanno catturato poche ore prima. E’ accaduto con il degno emulo di Papillon, Casanova o del bandito Felice Maniero. La forestale di Trento lo aveva preso, eseguendo l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Ma il ...

orso M49 - il ministro Costa a Sky Tg24 : “Non ammazzatelo” : Orso M49, il ministro Costa a Sky Tg24: “Non ammazzatelo” Il ministro dell’Ambiente entra nel dibattito sulla pericolosità dell’Orso M49, dopo la sua fuga dal centro Casteller di Trento, e dichiara: "Non merita di essere ucciso” Parole chiave: ...