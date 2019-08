Loredana Bertè all’Etruria EcoFestival sabato 24 agosto

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini - Loredana Bertè e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della tappa di Festival Show a Lignano Sabbiadoro. Nella serata di martedì 20 agosto, condotta da Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si esibiranno Elettra Lamborghini e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Alexia e i Neri Per Caso. Alla Beach Arena sono attese le esibizioni di Alessandro Casillo e di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della casa del ...

Loredana Bertè costretta a fare l’autostop per raggiungere Al Bano : Brutta disavventura per Loredana Bertè che, rimasta a piedi mentre si recava nelle tenuta di Al Bano, è stata costretta a fare l’autostop. La cantante è attualmente impegnata con il suo tour estivo e negli ultimi giorni è finalmente arrivata nel sud Italia. L’occasione perfetta per fare visita all’amico Carrisi che si è offerto di ospitarla a Cellino San Marco. Le cose però non sono andate proprio come Loredana aveva ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager non c’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

Loredana Berté fa l’autostop per andare in Puglia a trovare Al Bano : “Spero che qualche macchina mi raccatti” : Loredana Bertè sta girando l’Italia con il suo tour estivo con cui sta facendo ballare migliaia di persone al suono del suo tormentone estivo “Tequila e San Miguel” e proprio per questo si trova ora in Puglia. Approfittando dell’occasione, la cantante ha deciso di fare una visita ad Al Bano nella sua tenuta di Cellino San Marco e per raggiungerlo ha fatto l’autostop. La scena è stata immortalata in alcuni video che ...

Loredana Bertè fa l'autostop per andare a trovare Al Bano in Puglia : L'eclettica cantante ha pubblicato sui social alcuni video in cui si mostra sul ciglio della strada intenta a chiedere un passaggio per raggiungere la Tenuta di AlBano a Cellino San Marco. Loredana Bertè è una delle regine di questa estate musicale. Oltre al suo singolo "Tequila e San Miguel", la Bertè è in tutte le radio con il featuring della canzone di Fabio Rovazzi "Senza Pensieri". Tanta buona musica che la sta portando a ...

Il video di Senza Pensieri di Rovazzi feat. J-Ax e Loredana Bertè - l’analisi ironica della società con tante guest star : Da oggi è disponibile il video ufficiale di Fabio Rovazzi per Senza Pensieri, il nuovo singolo con J-Ax e Loredana Bertè. Partecipano al video Paolo Bonolis, Fabio Fazio, Loredana Bertè, J-Ax, Enrico Mentana, Terence Hill, Maccio Capatonda, Karen Kokeshi, Max Biaggi, Gigi Marzullo, Sascha Burci "Anima" e Danti. La clip è scritta e diretta da Fabio Rovazzi che unisce le sue due passioni: la musica e il cinema. Il risultato è un corto che ...

«Senza Pensieri» : il nuovo video di Fabio Rovazzi - fra Loredana Bertè e Fabio Fazio : Senza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo video di Fabio RovazziSenza Pensieri: il nuovo ...

Loredana Berté - la fenice che ha riconquistato il pubblico live a Ostia Antica : È la regina indiscussa dell’estate, un’icona della musica italiana, l’araba fenice: è Loredana Bertè che sabato 27 luglio si esibirà al Teatro Romano di Ostia Antica con il suo LiBertè Summer Tour 2019. LiBertè non è solo un album, è l’emblema della rinascita della cantante che dopo un periodo buio è tornata a far sentire la sua voce unica e ha riconquistato i vecchi fan e nuovi ammiratori. La copertina è stata pensata da lei stessa, poi ...

Loredana Bertè : "Non avere tatuaggi oggi è la vera trasgressione" - : Sandra Rondini Secondo la rockstar il concetto di trasgressione oggi è cambiato al punto che, per distinguersi dagli altri, secondo lei più che un look stravagante basta non farsi tatuaggi “Sono fiera dell mie stranezze. Alcune mie intuizioni poi rivelatesi all’avanguardia non sono state capite, ma il tempo mi ha dato sempre ragione. D’altronde nella musica italiana sono un’anomalia. O meglio, nel mondo in generale”. Parola di ...

SENZA PENSIERI - ROVAZZI/ Feat. Loredana Bertè e J-Ax : canzone riflessiva dell'estate : SENZA PENSIERI, streaming nuovo singolo di Loredana Bertè e Fabio ROVAZZI: è questo il vero tormentone estivo che tutti aspettavano?

Il consumismo ossessionato dai social in Senza Pensieri di Rovazzi con J-Ax e Loredana Bertè (testo) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, Senza Pensieri, feat J-Ax e Loredana Bertè. Scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont, Senza Pensieri è un brano dalle sonorità pop-funky, leggero e fresco. Al suo interno un contrasto: se dal punto di vista del sound, infatti, si tratta di una canzone perfetta da canticchiare in estate, il testo affronta tematiche importanti ed impegnative per poi chiudersi ...

Il "grande atteso" torna a giocarsi l'estate Rovazzi canta con Loredana Bertè e J-Ax - : Paolo Giordano Il brano si intitola «Senza pensieri»: «Critico l'utilizzo eccessivo dei social» Ma figurarsi se Rovazzi si perde un'estate. Dopo 13 dischi di platino e 500 milioni di visualizzazioni su Youtube negli ultimi anni, da oggi pubblica Senza pensieri che già sulla carta non fa prigionieri. I featuring sono di Loredana Berté e J-Ax che in pratica sono una garanzia. Lei ha un singolo che funziona in radio (Tequila e San ...

Fabio Rovazzi sfida la teoria del tormentone estivo con Loredana Bertè e J-Ax : L’attesa è finita, domani, mercoledi 10 luglio, esce “Senza Pensieri” il nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi, feat Loredana Bertè e J-Ax. Rovazzi, regista, scrittore, conduttore televisivo, testimonial d’eccezione di grandi marchi ed eclettico comunicatore ad un anno di distanza dalla sua ultima hit “Faccio Quello che Voglio” esce con “Senza Pensieri” scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont. Un brano dalle ...

Bjorn Borg - ex marito Loredana Bertè/ Il figlio Leo è una giovane promessa del tennis : Bjorn Borg è l'ex marito di Loredana Bertè famoso tennista svedese. I due si sono conosciuti nel 1973, e la loro relazione è durata 19 anni.