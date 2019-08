L' Islanda ha celebrato il funerale del primo ghiacciaio scomparso

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) L'haildelandato perduto causa riscaldamento del clima. Il defunto Okjokull aveva 700 anni – un'età giovane per un– ma la sua vita si è disciolta velocemente negli ultimi anni, uccisa dal troppo caldo. Ricopriva il cono del vulcano Ok e in seguito all'ultimo saluto è stata anche posta una targa commemorativa ai piedi della montagna, che vuole essere un monito per tutte le aggressioni che minacciano gli ecosistemi della Terra. Fra coloro che hanno partecipato alla singolare iniziativa delle esequie del, oltre a molti attivisti ambientalisti, ricercatori e scienziati, c'era ilministro islandese, Katrin Jakobsdottir. Presenti anche il ministro per l'ambiente, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, del governo di Reykjavik e l'ex presidente dell'Irlanda, Mary ...

