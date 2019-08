Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Mariangela Garofano La romanticad'amore tra il principee l'attriceMarkle ha fatto sognare molte ragazze, ma a quantorivelato gli esperti reali, non fu tutta rose e fiori come nelle fiabe. Ad ostacolare l'amore tra i due all'inizio furonoSembra che la love story tra il principeMarkle non sia iniziata proprio come nelle favole. Ancora oggi molto criticati per il loro stile di vita, da molti considerato non consono a due reali, i due innamorati non avrebbero avuto vita facile nemmeno durante i primi tempi della lorod’amore. Come riporta il sito Perez Hilton, secondo alcuni esperti di corte a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia furono il principee la moglieMiddleton. Nel documentario appena uscito ": Princes at War", la giornalista Carole Malone ha rivelato che il ...

Italia_Notizie : L'indiscrezione: 'William e Kate hanno ostacolato la storia fra Harry e Meghan' -