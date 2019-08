Liga | le due squadre di Madrid davanti al Barcellona di tre punti | da quanto tempo…

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Subito una sorpresa dopo la prima giornata dispagnola. Nell’anticipo, ilha perso 1-0 in casa dell’Athletic Bilbao per via della grande rovesciata di Aduriz nei minuti finali. Real e Atletico, invece, non hanno deluso le attese andando a vincere contro Celta Vigo (3-1 in trasferta) e Getafe (1-0). Così, ovviamente, le duedella capitale sonoai blaugrana di tre. Potrebbe sembrare normalità o fatto non raro, eppure non è così. L’ultima volta che si è verificato questo incastro di eventi, e cioè che Real e Atletico fossero insiemeal Barça di almeno tre, è stato nel gennaio 2004 quando i catalani avevano 15di svantaggio dal Real leader del campionato e 4dai colchoneros quarti in classifica. E’ il quotidiano Marca ad evidenziarlo, spiegando anche che i blancos non raggiungevano la vetta ...

