Legge 104 | prestiti e finanziamenti agevolati | quali sono e come richiederli

Legge 104 - prestiti e finanziamenti agevolati : quali sono e a chi richiederli : Sei un soggetto che rientra nella Legge 104 e hai necessità di finanziare le tue spese con un prestito personale? Sappi che in Italia sono previste numerose forme di finanziamento agevolato grazie alle convenzioni che l’Associazione nazionale disabili italiani (ANDI) ha stretto con banche e finanziarie. In alternativa al prestito classico, è possibile ottenere somme da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. In ...

Legge 104 può essere negata : cosa può fare l’invalido : Legge 104 può essere negata: cosa può fare l’invalido Il soggetto invalido che fa richiesta di Legge 104 può vedersela rifiutata dopo l’apposita visita specialistica che consentirebbe l’accesso alle agevolazioni previste. Ciò potrebbe essere penalizzante soprattutto per i lavoratori con handicap, perché non avrebbero diritto ad alcuni benefici importanti, come ad esempio la possibilità di essere trasferito in una sede più vicina o la facoltà ...

Legge 104 e partita Iva : quali agevolazioni sono previste : Legge 104 e partita Iva: quali agevolazioni sono previste Legge 104 e lavoratori autonomi titolari di partita Iva: sono in molti a cercare informazioni sulla possibilità di fruire di alcune agevolazioni garantite dalla Legge 104, tra cui i permessi retribuiti. Il connubio, invece, non c’è. La Legge 104 è un istituto che consente solo ai lavoratori dipendenti che hanno familiari disabili di fruire dei permessi retribuiti e delle altre ...

Legge 104 - mutuo agevolato : chi può accedere - importo - durata - come ottenerlo : Plafond Casa è uno strumento che permette ai nuclei familiari che rientrano nella Legge 104/92 di accedere a mutui agevolati con tassi d’interesse ridotti. La misura nasce con la convenzione sottoscritta nel 2013 tra ABI e Cassa depositi e prestiti finalizzata a veicolare risorse pubbliche per finanziamenti ipotecari da riconoscere prioritariamente a giovani coppie, nuclei familiari numerosi ovvero comprendenti appunto soggetti disabili. Vediamo ...

Verbale Legge 104 : cos’è - cosa accerta e come fare ricorso : come noto, la Legge italiana – ed in particolare la cd. “Legge 104” – riconosce al soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della predetta Legge, determinati benefici. Al fine di attestare la presenza della disabilità o menomazione all’interno del contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, è necessario sottoporsi a una particolare visita medica svolta dalla Commissione operante presso l’Azienda USL (unità ...

Parcheggio gratis Legge 104 : cosa dice la sentenza della Cassazione : Parcheggio gratis Legge 104: cosa dice la sentenza della Cassazione I titolari di Legge 104 possono contare anche su diverse agevolazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli: basta anche solo l’esposizione del contrassegno invalidi. Legge 104: disabili e strisce blu D’altra parte, anche i disabili titolari di Legge 104 sono tenuti a pagare il Parcheggio sulle strisce blu a pagamento come tutti gli altri automobilisti: ...

Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi : la sentenza del Tar : Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi: la sentenza del Tar Con la sentenza n. 233/2019 il Tar del Molise ha stabilito che durante il periodo di fruizione del Congedo parentale non avviene la maturazione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. Questo perché i permessi retribuiti sono un istituto che è in vigore solamente quando è in essere l’attività lavorativa. Se invece si fruisce già del Congedo non si sta svolgendo ...

Legge 104 e pensione invalidità con diabete di tipo 2 : quando fare domanda : Legge 104 e pensione invalidità con diabete di tipo 2: quando fare domanda Come molti sanno, il diabete è considerato una patologia invalidante, quindi, chi ne soffre può accedere ai benefici garantiti dalla Legge 104. Legge 104: la tabella dell’Inps Il diabete, patologia che – per dirla in breve – colpisce l’apparato endocrino, in molti casi comporta una riduzione della capacità lavorativa; dunque, a seguito di valutazione da ...

Legge 104 e auto per disabili non a carico - niente agevolazioni per l’AdE : Legge 104 e auto per disabili non a carico, niente agevolazioni per l’AdE I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tra queste spicca l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, a patto che si rispettino determinate condizioni. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica l’Iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 cm cubici (se alimentati a benzina) o 2800 ...

Visite fiscali e Legge 104 : scattano controlli per dipendenti comunali di Scicli : Visite fiscali e legge 104, due direttive del sindaco di Scicli Giannone hanno avviato un giro di vite sul personale del Comune

Unicobas Milano : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 : vademecum permessi retribuiti Legge 104/92 1) Normativa di riferimento – Articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; – Legge 8 marzo 2000, n. 53; – Legge 4 novembre 2010 , n. 183 – “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi ...

Legge 104 : verbale revisione no - cosa significa e perché è scritto : Legge 104: verbale revisione no, cosa significa e perché è scritto La visita di revisione per coloro che sono titolari di Legge 104 non è sempre obbligatoria. Infatti, in caso di menomazioni o patologie stabilizzate o soggette ad aggravamento non è necessario sottoporsi a un accertamento della permanenza dell’handicap. Legge 104: chi è esonerato dalla visita di revisione Quali sono nello specifico le patologie per cui non è necessario ...

Legge 104 : permessi dipendenti in busta paga - c’è aumento stipendio? : Legge 104: permessi dipendenti in busta paga, c’è aumento stipendio? Il lavoratore dipendente ha diritto a dei giorni di ferie all’anno, con un minimo stabilito per Legge, e possibili giornate supplementari, se previste dal CCNL di riferimento. Inoltre il lavoratore ha diritto anche ai cosiddetti permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che si quantificano in ore e che di solito sono utilizzati dal lavoratore per sbrigare commissioni, ...

Legge 104 - acquisto veicoli : elenco agevolazioni e beneficiari : Legge 104, agevolazioni per l’acquisto di veicoli. Ti è stata riconosciuta una disabilità grave o hai in carico un familiare in queste condizioni? Sappi che la normativa italiana riconosce una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto o alla guida da parte di portatori di handicap o altre disabilità, come sordi e non vedenti. Sono essenzialmente quattro le agevolazioni in questione, tutte accomunate ...