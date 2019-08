Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Come il resto delle Cancellerie europee, Ursula von der Leyen assiste per ora silente agli sviluppidiitaliana. Impegnata a comporre la squadra per Palazzo Berlaymont, è in attesa che anche Roma le proponga un nome per il commissario che spetta all’Italia: senza fretta. Del resto, la nuova presidenteCommissione europea, votata all’Europarlamento da tutte le forze politiche italiane tranne la Lega, si ritrova di fatto ispiratrice del tentativo di formare unPd-M5s senza Matteo Salvini. Suo malgrado, ma non tanto. C’è lei al centrocosiddetta ‘coalizione Ursula’, come la chiama Romano Prodi, sostenitore di questo tentativo, nato non ad agosto quando Salvini ha aperto la, ma a luglio. E non a Roma ma a Strasburgo con il voto su von der Leyen e non solo. Alla vigilia delle comunicazioni del premier ...

KellerZoe : Le sorgenti estere della crisi nel Governo italiano (di A. Mauro) - Ingestibile79 : @HuffPostItalia 'Sorgenti estere' sta per 'il Movimento 5 Stelle vuole dare il culo a Ursula'? - sempruciuck : RT @HuffPostItalia: Le sorgenti estere della crisi nel Governo italiano -