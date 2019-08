Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio | la denuncia del Fatto Quotidiano

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : SALVINI: TENETE I TELEFONI ACCESI, PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA, CHIEDIAMO ELEZIONI LIBERE E DEMOCRATICHE Il vicepremier annuncia il suo intervento in Aula al Senato: "Non lascio, non do la soddisfazione di togliere il disturbo. ascolterò Conte, vediamo cosa dice. Governo Pd-M5s una truffa a italiani ma non ho i numeri per fermarlo". I capigruppo leghisti: maggioranza giallo-rossa? Sarebbe un tradimento. GRILLO RIUNISCE I 'BIG' ...

Ultime notizie Roma del 18-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti un’apertura secondo quanto si apprende la l’ispezione sulla openars disposta dalla Procura di Agrigento non sarebbero emerse particolari criticità igienico-sanitari far scattare l’emergenza un esito quello dell’ispezione che fa dire a Matteo Salvini malati immaginari minorenni immaginaria Adesso ...

Ultime notizie Roma del 18-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 18 agosto in studio Giuliano Ferrigno spaziale informazioni essere in primo piano file interminabili di camion ai porti francesi carenza di medicinali di cbd carburanti confine duro L’Irlanda del Nord e del Sud sono gli scenari a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovete lasciare l’Unione Europea senza alcun accordo ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : OPEN ARMS, LA SPAGNA SI OFFRE DI ACCOGLIERE I 107 MIGRANTI MA LA ONG RIFIUTA: "IMPOSSIBILE ARRIVARE AD ALGECIRAS" Il governo Sanchez propone lo scalo andaluso come porto sicuro per la nave per superare l'emergenza ma minaccia un ricorso alle istituzioni europee contro la linea dei porti chiusi di Roma. Salvini: buona notizia, eravamo soli contro tutti. Confermata la redistribuzione tra sei Paesi Ue, la Francia ne ospiterà 40. Dall'ispezione ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : OPEN ARMS: TENSIONE SALVINI-CONTE DOPO LO SBARCO DEI MINORI, L'ONG ATTACCA IL MINISTRO Il titolare del Viminale: otto dei 27 scesi a terra per ordine del premier si sono già dichiarati maggiorenni. A bordo restano in 107, in attesa dell'esito dell'ispezione eseguita su ordine della Procura. Proactiva: miserabile chi usa i migranti per propaganda razzista. Nuovo arrivo a Lampedusa, in 57 soccorsi davanti all'isolotto di Lampione. CRISI: ...

notizie del giorno : polemica Nainggolan-Inter - frecciate agente Dzeko - lo strano infortunio di un calciatore : polemica Nainggolan-Inter – Gli auguri di Radja Nainggolan a Edin Dzeko dopo il suo rinnovo con la Roma hanno fatto esplodere una polemica via social con i tifosi dell’Inter, che a lungo ha corteggiato quest’estate il centravanti bosniaco. “Non ho mai offeso l’Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c’entra con l’offendere l’Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti?”, ha sottolineato in un post su ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : CRISI: È IL MOMENTO DEL 'SURPLACE', M5S ALL'ATTACCO "SALVINI SI DIMETTA"; CALDEROLI "NON VEDO MARGINI, ALL'80% SI VOTA" Tre giorni al 'redde rationem' al Senato. Le due forze di governo giocano a carte coperte, utilizzando la tattica dell'attesa. Fonti del Movimento fanno sapere che non si torna indietro con la Lega anche se non è il momento di accordi con i dem. Il Blog pentastellato ironizza: anche oggi i ministri della Lega si dimettono ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nomi dell’Inter per l’attacco - il punto sulla Samp e le ultime su Balotelli : I nomi DELL’INTER PER L’ATTACCO – Fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa ...