Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ecco l'arma che Matteo Salvini è pronto a mettere sul tavolo: il ricorso "democratico"piazza. Qualora dovesse concretizzarsi l'asse Pd-M5s il vicepremier chiamerà a raccolta milioni di italiani a protestare. "A quelli del Pd e del Movimento 5 stelle lanceranno le monetine. Sarà il popolo a cacciarli...", dice un 'big' del partito di via Bellerio. Ma prima di alzare ancor di più i toni il ministro dell'Interno aspetta di ascoltare il premier Giuseppe Conte e soprattutto il capo dello Stato Sergio Mattarella. La consapevolezza è che il Pd alzerà il tiro quando si dovrà trattare di governo e di programma, in primis su chi debba andare a palazzo Chigi. "Zingaretti non può accettare che i vari Di Maio e Toninelli restino nell'esecutivo", il 'refrain'. E in ogni caso qualora dovesse nascere un governo 'giallo-rosso' "non durerebbe - questo il ...

Agenzia_Italia : Le mosse dei partiti alla vigilia del giorno decisivo #crisidigoverno - kuku7te : RT @Useppe00: Se ve la cavate con l'inglese, avete la possibilità di seguire gratis le lezioni di storia moderna di uno dei più affermati s… - momperiglia : RT @Useppe00: Se ve la cavate con l'inglese, avete la possibilità di seguire gratis le lezioni di storia moderna di uno dei più affermati s… -