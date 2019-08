Le foto shock di Colton Haynes in ospedale | così la star di Arrow combatte le dipendenze

Shock tra gli esperti - le microplastiche inquinano anche l’Artico : cadono in grandi quantità dal cielo insieme alla neve [foto] : L’area dell’Artico è spesso considerata uno degli ultimi ambienti incontaminati del mondo. Ma persino lì, microscopiche particelle di plastica stanno cadendo dal cielo con la neve, secondo quanto svelato da un nuovo studio. Gli scienziati hanno dichiarato di essere rimasti scioccati dall’enorme numero di particelle trovate: oltre 10.000 per litro nell’Artico. Questo significa che anche lì, è probabile che le persone stiano respirando le ...

Strage in Tanzania - esplosione provoca almeno 62 morti e 70 feriti : cercavano di raccogliere il carburante perso da un’autocisterna [foto e VIDEO SHOCK] : Nuova tragedia della disperazione in Africa: decine di persone sono rimaste uccise da un’esplosione mentre raccoglievano il carburante fuoriuscito da un’autocisterna che aveva subito un incidente a Morogoro in Tanzania. Il bilancio provvisorio è di almeno 62 morti e 70 feriti, molti in gravi condizioni a causa della gravità delle ustioni riportate. “Temiamo che il numero delle vittime possa aumentare“, ha affermato un ...

Tigre uccisa a colpi di bastone e lancia dalla folla : è successo in India - dove è animale nazionale [foto e VIDEO SHOCK] : Una Tigre femmina è stata uccisa a colpi di bastone, lancia e machete da un gruppo di persone dopo aver attaccato un uomo entrato in una riserva nazionale per tigri in India. Immagini strazianti quelle che mostrano un gruppo di persone colpire la Tigre prima che il povero animale morisse 9 ore dopo. La polizia locale ha confermato di aver analizzato il VIDEO e le 31 persone coinvolte sono sotto indagine per l’uccisione di un animale in via ...

La foto shock di Hjorth ci dice che la pena non può cominciare dalle indagini : (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images) Cinque minuti o due giorni, il punto non cambia. Quando si è sotto la custodia dello Stato, non si dovrebbe essere sottoposti a trattamenti che si spingano al di là di quanto previsto dalle leggi. L’immagine che ritrae il 18enne Gabriel Christian Natale-Hjorth seduto su una poltrona di un ufficio della caserma del reparto investigativo di via In Selci a ...

foto shock in caserma : Salvini "Americano bendato? L'unica vittima è il carabiniere" : Nell'immagine Natale Hjorth, uno dei due giovani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere. L'arma prende le distanza e cerca i responsabili

foto shock del ragazzo bendato in caserma - il carabiniere responsabile sarà trasferito : Il militare che ha messo la benda al giovane americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. La procura di Roma apre un'inchiesta

India - meteorite precipita nelle campagne di Mahadeva : contadini sotto shock. Le foto della roccia spaziale [GALLERY] : Un gruppo di contadini Indiani dello Stato del Bihar (est) e’ sotto shock dopo aver visto cadere dal cielo una palla di fuoco, che ha scavato un buco di un metro e mezzo nella risaia dove lavoravano. Stupore e paura sono le reazioni dei testimoni dell’insolita scena, accaduta nel villaggio di Mahadeva, nel distretto di Madhubani. I residenti hanno riferito ai media Indiani di “un oggetto delle dimensioni di un pallone da calcio ...

Alluvione lampo in Cambogia - crolla un ponte e ingoia due motociclisti : trascinati dalla corrente [foto e VIDEO SHOCK] : Ecco il terrificante momento in cui due motociclisti sono stati trascinati via dalla corrente dopo il crollo di un ponte a causa di un’Alluvione lampo in Cambogia. Kinak DaLi e Sok Vandy, soldati della prima Light Infantry Division, stavano attraversando il ponte fatto di tronchi e fango quando ha ceduto a causa della forza del fiume sottostante. Terrificanti le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il ...

La foto shock di Andrea Dal Corso! : Andrea Dal Corso, ora felice accanto a Teresa Langella, ha pubblicato una Fotografia in cui pesava 50 kg in più e ha raccontato il suo percorso per dimagrire ed il momento in cui ha detto basta. Andrea Dal Corso è finito, non molto tempo fa, nell’occhio del ciclone dopo aver rifiutato Teresa Langella. La ragazza, a Uomini e Donne, aveva deciso che fosse lui la sua scelta ma Dal Corso non si era presentato ai festeggiamenti, respingendola. ...

Alluvioni nel nord della Spagna : uomo trascinato via dalla furia dell’acqua - foto e VIDEO shock : Piogge torrenziali hanno causato Alluvioni e gravi danni in diverse città del nord della Spagna, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di un uomo trascinato via nella sua auto dalla furia dall’acqua è stato ritrovato in una località della Navarra. Le Alluvioni, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie parti della Spagna. Alluvioni ...

Denti umani tra i cassonetti : shock e mistero a Roma in piena emergenza rifiuti [foto] : L’emergenza rifiuti che sta interessando Roma è stata scossa, ieri, da un mistero che ha letteralmente sconvolto i cittadini: centinaia di Denti umani sono stati ritrovati in mezzo ad alcuni cassonetti. Si tratta di canini e incisivi, fotografati ieri da un residente in viale Adriatico, intorno ai cassonetti all’altezza del civico 2 b, a Montesacro. “Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 – ha raccontato ad Adnkronos Mario ...

Tubercolosi e frustate! Le foto shock dei migranti nelle carceri in Libia : Sono immagini fortissime, spietate, crudeli, quelle che arrivano direttamente dalla Libia. Sono state scattate all’interno di un centro di detenzione per migranti, a Tripoli, e mettono letteralmente paura. Si riaccendono così i riflettori sulla vergognosa e drammatica situazione del paese nordafricano, che in molti vorrebbero come porto sicuro. Le immagini, però, parlano in modo inequivocabile. Le ultime notizie ufficiali parlano solamente di un ...

Maltempo - grandinata apocalittica in Messico : sepolta la metropoli di Guadalajara [foto e VIDEO SHOCK] : Una grandinata apocalittica ha colpito nelle scorse ore la città messicana di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco. La metropoli, che conta oltre 4 milioni di abitanti, è stata flagellata da un furioso temporale che ha scaricato al suolo accumuli di grandine incredibili, addirittura superiori al metro in alcune zone della città. La grandine ha sommerso strade, auto, giardini, è entrata in cantine e negozi, ha addirittura fatto irruzione ...

I candidati Dem contro Trump : "La foto shock dei migranti non è l'America" : La questione finisce al centro del primo dibattito che apre la corsa dei democratici alla Casa Bianca. Condanna unanime contro le politiche sull'immigrazione volute dal presidente Trump