Lampedusa | nuovo sbarco | arrivati nella notte 16 migranti scortati dalla Guardia di

Migranti : nuovo mini barco a Lampedusa - nella notte arrivati in sedici : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – nuovo mini sbarco nella notte a Lampedusa dove sono arrivati 16 tunisini a bordo i un barchino in legno. I Migranti hanno eluso i controlli arrivando fino all’isola delle Pelagie, a poca distanza dalla nave Open Arms con a bordo 107 Migranti. Ad accompagnare i Migranti al Molo Favaloro una imbarcazione della Guardia di Finanza.L'articolo Migranti: nuovo mini barco a Lampedusa, nella notte arrivati ...

Lampedusa - nuovo sbarco a mezzanotte. I migranti diventano l’attrazione per i turisti : Una piccola imbarcazione con 15 tunisini è stata intercettata dalla Guardia di finanza a 4 miglia dall’isola

Immigrazione : nuovo sbarco a Lampedusa mentre continua odissea Open Arms : 57 migranti sbarcati a Lampedusa. mentre continua l'odissea per i 107 naufraghi rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori a Lampedusa.

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Lampedusa - i migranti arrivano sull'isola. Nuovo sbarco con 57 persone : Sul molo Favaloro, dove oggi sono approdati i minori della Open Arms, torna l'allerta. Per uno sbarco autonomo

Open Arms - nave giunta davanti a Lampedusa. Trenta non firma il nuovo divieto di Salvini : “La politica non può mai perdere l’umanità” : La nave della ong spagnola Open Arms con a bordo 147 migranti bloccata da 14 giorni nel Mediterraneo è arrivata davanti a Lampedusa. E nel governo scoppia un nuovo braccio di ferro tra la Lega e il Movimento 5 stelle. “14° giorno. Abbiamo avvistato terra. Lampedusa. Con il decreto Salvini sospeso, siamo nelle acque italiane con il permesso. Ancora nessun porto, ma la fine di questo incubo è più vicina. Nel frattempo l’umanità deve ...

Open Arms - fa rotta su Lampedusa dopo ok del Tar. Trenta invia navi militari - Salvini : ricorso e nuovo stop : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Open Arms - Tar sospende divieto ingresso : nave verso Lampedusa. Salvini : ricorso e nuovo stop : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 77 tra cui molte donne : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 Migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. L'articolo Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, arrivati in 77 tra cui molte ...