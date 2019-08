La Vanity Challenge contro la plastica continua

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Foto: Getty Images «Nel mondo esistono due tipi di persone: chi si lamenta e non agisce, e chi vede il problema e si impegna a trovare una soluzione». È l’inizio del post su Instagram di Sonny Zanfardino, un ragazzo che con altri 30 amici ha compiuto un’impresa eccezionale: pulire un’intera spiaggia di Bari liberandola dallaper partecipare alla nostra #, la sfida che abbiamo lanciato su Instagram ai nostri lettori, alle celebrità italiane e ai loro/nostri amici per sensibilizzare tutti sul problema dellache inquina i mari e più in generale l’ambiente. Dopo una sola settimana dal primo post sul nostro profilo @fairitalia, quella che doveva essere «solo» una bella iniziativa sta diventando un’onda travolgente. Ci vorrebbe un numero intero diFair, o forse meglio due, per raccontare tutti i post, tutte le email e tutte le storie che stiamo ...

