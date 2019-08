La soluzione del Mit per eliminare il buffering video

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) (Foto: Csail) Amici, divano, bibite, snack e un bel film oppure una partita in 4k. Serata perfetta? Sì, se non fosse per il guastafeste numero uno: il. Non c’è niente di peggio che un qualsiasi contenutoche si blocca, continua a caricare e funziona a singhiozzo. Succede molto spesso quando la rete wifi è condivisa con altri utenti che ne occupano la banda perché il sistema è abbastanza democratico: divide la disponibilità di banda per gli utenti connessi, ma la democrazia – almeno in questo caso – non è lamigliore. Direttamente dal celebre Mit di Boston arriva unasalvifica che va a rendere più intelligente la distribuzione di banda. E meno democratica, appunto. Chiamato Minerva, questo sistema messo a punto dal Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (Csail) va a analizzare ogniche deve essere riprodotto su ...

