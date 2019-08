La Serie A sbarca ufficialmente su eFootball PES 2020

«Friends» - per i suoi 25 anni la Serie sbarca al cinema : Rientrato il rumor di un grande ritorno, destato da una battuta fraintesa di Jennifer Aniston, Friends non avrà un seguito in tv e noi continueremo a vederlo solo tra maratone in streaming o in dvd. Le cose vanno molto meglio ai fan statunitensi che per i 25 anni della serie tv possono rivedere parte delle avventure di Rachel, Monica, Chander & Co addirittura sul grande schermo. Per tre giorni (23 e 28 settembre e 2 ottobre) Friends, ...

La Serie A Beach Soccer poule scudetto sbarca al Lido Varca d'Oro di Giugliano : Un evento da non perdere assolutamente si terrà nei prossimi giorni nei pressi di Napoli. Stiamo parlando del campionato di Serie A Beach Soccer poule scudetto. Il torneo, che si dipana su più tappe, ha già visto il Napoli Beach Soccer scendere in campo in quel di Viareggio, Lignano Sabbiadoro e a San Benedetto del Tronto. Le prossime gare si disputeranno invece nel capoluogo campano dal 2 al 4 agosto, con gli azzurri che avranno così la ...

JAMS sbarca su Rai2 - dal 28 luglio la Serie su minori e molestie con guest star Alessandro Borghese : Dopo il successo su Rai Gulp e Raiplay, la serie JAMS arriva su Rai2 da domenica 28 luglio alle 07.50 per 5 settimane. Coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, JAMS è stata ideata per essere la prima serie per ragazzi ad affrontare il tema delle molestie sessuali sui minori e lo fa dal loro punto di vista. Un racconto nel linguaggio dei ragazzi per aiutarli a ...