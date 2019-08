La polizia di New York ha licenziato il poliziotto che nel 2014 aveva ucciso Eric Garner

Adnkronos - sulla fake news indaga la polizia postale : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – La Polizia postale e delle Comunicazioni indaga sulla notizia relativa alle dimissioni del premier Giuseppe Conte, attribuita all’Adnkronos, . In particolare, gli accertamenti vengono svolti in queste ore dagli specialisti del Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Si tratta di un’unità specializzata, interna alla Polizia postale e delle ...

“La polizia israeliana arresta bimbo di 4 anni” - è una fake news - ma nelle carceri 220 minori : “Le autorità israeliane vogliono interrogare un bambino palestinese di 4 anni”. La notizia, pubblicata su diversi media arabi, è diventata subito virale scatenando l’indignazione generale. Il portavoce della polizia israeliana l’ha definita una “bufala”: ad essere convocato in commissariato è stato il padre e non il piccolo, accusato di aver tirato delle pietre contro gli agenti. Nel 2018, tuttavia, come riporta Human Right Watch, nelle carceri ...

"Siate divertenti e usate gli emoji". La strategia social della polizia di New York : Funny. "Mi raccomando: siate divertenti". Se dovessimo riassumere in una frase la strategia social della polizia di New York (NYPD), uno dei più grandi dipartimenti degli Usa con oltre 100 account Twitter attivi, questa potrebbe essere la linea guida principale che tutti gli agenti e gli addetti devono seguire. Il documento, rigorosamente interno, è stato pubblicato da Motherboard e reso pubblico online. Fatto in forma di presentazione, ...

Blitz antimafia di polizia e Fbi fra Palermo e New York - 19 arresti : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Cali', capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa nostra siciliana e la mafia americana. Gia' undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa di ...